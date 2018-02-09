وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي:تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع

نظم النادي الافريقي عشية يوم الخميس حفلا على شرف لاعبي الفريق الدوليين مكرم الميساوي واسكندر زايد وتم تكريمهما لمساهمتهما في تتويج المنتخب التونسي ببطولة افريقيا للأمم.

وقد حضر الحفل عدد كبير من اعضاء الهيئة التسييرية بقيادة مروان حمودية وسجلنا ايضا حضور رؤساء سابقين للفريق في مقدمتهم حمودة بن عمار وسعيد ناجي وفريد عباس وكمال ايدير كما حضر لاعبو فريق كرة اليد للنادي الافريقي ذكورا واناثا.

وقد تكفل اللاعب السابق للفريق الشاذلي القايد بتسليم هدية مالية معتبرة من حمادي بوصبيع الى مكرم الميساوي واسكندر زايد.

وتجدر الاشارة ان الافريقي طالما كان ممثلا بعدد كبير من اللاعبين في منتخب كرة اليد وهو من ابرز الممولين له ولا ننسى ان اسامة حسنى وخالد الحاج يوسف وامين بنور ومحمد السوسي الذين شاركوا في بطولة افريقيا وتوجوا باللقب هم من ابناء الافريقي ايضا وغادروا لخوض تجارب احترافية.

ولعل مثل هذا الحفل سيكون فرصة للم شمل عائلة كرة اليد بالإفريقي لكي ينجح في تجاوز الازمة الحالية ويعود الى سالف اشعاعه بما ان الفريق يعرف مرحلة انتقالية صعبة في الاكابر والكبريات بعد رحيل عدد كبير من الركائز.





منير الزوابي