وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي:تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع

-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018
نظم النادي الافريقي عشية يوم الخميس حفلا على شرف لاعبي الفريق الدوليين مكرم الميساوي واسكندر زايد وتم تكريمهما لمساهمتهما في تتويج المنتخب التونسي ببطولة افريقيا للأمم.
وقد حضر الحفل عدد كبير من اعضاء الهيئة التسييرية بقيادة مروان حمودية وسجلنا ايضا حضور رؤساء سابقين للفريق في مقدمتهم حمودة بن عمار وسعيد ناجي وفريد عباس وكمال ايدير كما حضر لاعبو فريق كرة اليد للنادي الافريقي ذكورا واناثا.
وقد تكفل اللاعب السابق للفريق الشاذلي القايد بتسليم هدية مالية معتبرة من حمادي بوصبيع الى مكرم الميساوي واسكندر زايد.
وتجدر الاشارة ان الافريقي طالما كان ممثلا بعدد كبير من اللاعبين في منتخب كرة اليد وهو من ابرز الممولين له ولا ننسى ان اسامة حسنى وخالد الحاج يوسف وامين بنور ومحمد السوسي الذين شاركوا في بطولة افريقيا وتوجوا باللقب هم من ابناء الافريقي ايضا وغادروا لخوض تجارب احترافية.
ولعل مثل هذا الحفل سيكون فرصة للم شمل عائلة كرة اليد بالإفريقي لكي ينجح في تجاوز الازمة الحالية ويعود الى سالف اشعاعه بما ان الفريق يعرف مرحلة انتقالية صعبة في الاكابر والكبريات بعد رحيل عدد كبير من الركائز.
نظم النادي الافريقي عشية يوم الخميس حفلا على شرف لاعبي الفريق الدوليين مكرم الميساوي واسكندر زايد وتم تكريمهما لمساهمتهما في تتويج المنتخب التونسي ببطولة افريقيا للأمم.
وقد حضر الحفل عدد كبير من اعضاء الهيئة التسييرية بقيادة مروان حمودية وسجلنا ايضا حضور رؤساء سابقين للفريق في مقدمتهم حمودة بن عمار وسعيد ناجي وفريد عباس وكمال ايدير كما حضر لاعبو فريق كرة اليد للنادي الافريقي ذكورا واناثا.
وقد تكفل اللاعب السابق للفريق الشاذلي القايد بتسليم هدية مالية معتبرة من حمادي بوصبيع الى مكرم الميساوي واسكندر زايد.
وتجدر الاشارة ان الافريقي طالما كان ممثلا بعدد كبير من اللاعبين في منتخب كرة اليد وهو من ابرز الممولين له ولا ننسى ان اسامة حسنى وخالد الحاج يوسف وامين بنور ومحمد السوسي الذين شاركوا في بطولة افريقيا وتوجوا باللقب هم من ابناء الافريقي ايضا وغادروا لخوض تجارب احترافية.
ولعل مثل هذا الحفل سيكون فرصة للم شمل عائلة كرة اليد بالإفريقي لكي ينجح في تجاوز الازمة الحالية ويعود الى سالف اشعاعه بما ان الفريق يعرف مرحلة انتقالية صعبة في الاكابر والكبريات بعد رحيل عدد كبير من الركائز.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018