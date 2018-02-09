وخزة

الليالي السّود

وضع تونس على قائمة سوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب سيضرّ بوضعها الاقتصادي المتآكل اصلا وسيجعلها تعيش اياما وليالي سوداء بسبب السياسات العشوائية والتذبذب في اخذ القرارات اللازمة في وقتها والفساد والتسيب والفوضى التي نخرت عديد القطاعات الحيوية.

ان هذا التصنيف الاسود قد يجعل اقتصادنا الوطني يحترق بنار صندوق النقد الدولي والخشية كل الخشية من «قرّة العنز» أو ‹العزارة» التي قد تعصف بما تبقى من الاستثمارات الاجنبية ببلادنا ما قد يجعل الدينار يتهاوى اكثر وينعكس ذلك على اهم محرّكات الاقتصاد التونسي اذا لم نتدارك هذا الامر قبل ان «نحشر» ضمن قائمة اشدّ سوادا.





مبروك خضري