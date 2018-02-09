في60 ثانية

وزارة العدل توضّح

افاد مصدر من وزارة العدل انه يمكن ان يتم ترحيل منصف الماطري والد صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من فرنسا الى تونس .واضاف المصدر امس الخميس ان النيابة العامة الفرنسية أيدت اول امس قرار ترحيل منصف الماطري الى تونس (وات).

انتدابات في هيئة النفاذ إلى المعلومة

أكد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، عماد الحزقي، امس الخميس أن الهيئة تخطّط للإعلان عن انتدابات مستقبلا بعد استيفاء الاجراءات القانونية وارساء نظامها الأساسي. واضاف أنه لا يمكن للهيئة حاليا الاعلان عن مناظرات خارجية للانتداب.

خامنئي: أمريكا أسست داعش ودعمته ودربته

اتهم مرشد الجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، امس الخميس الولايات المتحد الامريكية بأنها هي التي تبنت «داعش» وقدمت له الدعم وربما دربته على بعض الأساليب العنيفة والوحشية.