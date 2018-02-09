في60 ثانية

-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018
وزارة العدل توضّح
افاد مصدر من وزارة العدل انه يمكن ان يتم ترحيل منصف الماطري والد صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من فرنسا الى تونس .واضاف المصدر امس الخميس ان النيابة العامة الفرنسية أيدت اول امس قرار ترحيل منصف الماطري الى تونس (وات).
انتدابات في هيئة النفاذ إلى المعلومة
أكد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، عماد الحزقي، امس الخميس أن الهيئة تخطّط للإعلان عن انتدابات مستقبلا بعد استيفاء الاجراءات القانونية وارساء نظامها الأساسي. واضاف أنه لا يمكن للهيئة حاليا الاعلان عن مناظرات خارجية للانتداب.
خامنئي: أمريكا أسست داعش ودعمته ودربته
اتهم مرشد الجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، امس الخميس الولايات المتحد الامريكية بأنها هي التي تبنت «داعش» وقدمت له الدعم وربما دربته على بعض الأساليب العنيفة والوحشية.
وزارة العدل توضّح
افاد مصدر من وزارة العدل انه يمكن ان يتم ترحيل منصف الماطري والد صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من فرنسا الى تونس .واضاف المصدر امس الخميس ان النيابة العامة الفرنسية أيدت اول امس قرار ترحيل منصف الماطري الى تونس (وات).
انتدابات في هيئة النفاذ إلى المعلومة
أكد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، عماد الحزقي، امس الخميس أن الهيئة تخطّط للإعلان عن انتدابات مستقبلا بعد استيفاء الاجراءات القانونية وارساء نظامها الأساسي. واضاف أنه لا يمكن للهيئة حاليا الاعلان عن مناظرات خارجية للانتداب.
خامنئي: أمريكا أسست داعش ودعمته ودربته
اتهم مرشد الجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، امس الخميس الولايات المتحد الامريكية بأنها هي التي تبنت «داعش» وقدمت له الدعم وربما دربته على بعض الأساليب العنيفة والوحشية.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018