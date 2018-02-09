وزارة التربية تفتح تحقيقا

فتحت وزارة التربية تحقيقا للكشف عن ملابسات حريق اندلع في احد المبيتات بتالة من ولاية القصرين في ساعة متأخرة من يوم الاثنين الماضي وهلكت فيه تلميذتان بالمبيت وفق ما اكده رئيس مصلحة الاعلام بإدارة الاتصال بالوزارة زهير النفزي.