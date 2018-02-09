1576 مليون دينار مستحقات

كشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن المرض بشير الايرماني، امس ، عن بلوغ مستحقات مسديي خدمات النظام الصحي بالقطاعين العام والخاص لدى الصندوق، مستوى 1576 مليون دينار، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب.