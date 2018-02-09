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الأخبار السياسية
لجنة فنيّة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

أكّد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، مهدي بن غربية، أنه تمّ الإتفاق مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية ونقابة الإعلام التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، على تشكيل لجنة فنيّة لمناقشة مشروع القانون المتعلّق بالإتصال السمعي البصري، استعدادا لعرضه على استشارة موسعة خلال شهر مارس 2018، مضيفا أن أولى جلسات هذه اللجنة ستكون اليوم.

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الأخبار السياسية
لجنة فنيّة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

أكّد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، مهدي بن غربية، أنه تمّ الإتفاق مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية ونقابة الإعلام التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، على تشكيل لجنة فنيّة لمناقشة مشروع القانون المتعلّق بالإتصال السمعي البصري، استعدادا لعرضه على استشارة موسعة خلال شهر مارس 2018، مضيفا أن أولى جلسات هذه اللجنة ستكون اليوم.

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«للحكاية وجه آخر» يستضيف الزميـــــل عبد الجليل المسعودي
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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صرّح وزير الفلاحة سمير الطيب أنّ قطاع زيت الزيتون يعيش حاليا أزمة ظرفية في ظل وفرة إنتاج الزيتون ونقص...
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عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
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