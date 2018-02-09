وفرة إنتاج الزيتون تتسبّب في أزمة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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وفرة إنتاج الزيتون تتسبّب في أزمة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
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صرّح وزير الفلاحة سمير الطيب أنّ قطاع زيت الزيتون يعيش حاليا أزمة ظرفية في ظل وفرة إنتاج الزيتون ونقص المعاصر ما دفع ديوان الزيت إلى التدخل لاقتناء كميات من الزيتون لمنع انخفاض الأسعار.
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09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
صرّح وزير الفلاحة سمير الطيب أنّ قطاع زيت الزيتون يعيش حاليا أزمة ظرفية في ظل وفرة إنتاج الزيتون ونقص...المزيد >>
وفرة إنتاج الزيتون تتسبّب في أزمة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018
صرّح وزير الفلاحة سمير الطيب أنّ قطاع زيت الزيتون يعيش حاليا أزمة ظرفية في ظل وفرة إنتاج الزيتون ونقص المعاصر ما دفع ديوان الزيت إلى التدخل لاقتناء كميات من الزيتون لمنع انخفاض الأسعار.
الطبوبي يلتقي وزير الطاقة
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
استقبل االأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي امس بمكتبه وزير الطاقة وكاتب الدولة...المزيد >>
مسألة فنية
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قال وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، ان مسالة القائمة السوداء اصبحت فنية وهناك اجراءات ستقوم بها تونس...المزيد >>
«للحكاية وجه آخر» يستضيف الزميـــــل عبد الجليل المسعودي
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يحلّ الزميل عبد الجليل المسعودي مساء اليوم الجمعة ضيفا على الاذاعة الوطنية في برنامج «للحكاية وجه آخر» مع...المزيد >>
وفرة إنتاج الزيتون تتسبّب في أزمة
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
صرّح وزير الفلاحة سمير الطيب أنّ قطاع زيت الزيتون يعيش حاليا أزمة ظرفية في ظل وفرة إنتاج الزيتون ونقص...المزيد >>
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018
عبد الجليل المسعوديمعنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...المزيد >>
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