«للحكاية وجه آخر» يستضيف الزميـــــل عبد الجليل المسعودي

يحلّ الزميل عبد الجليل المسعودي مساء اليوم الجمعة ضيفا على الاذاعة الوطنية في برنامج «للحكاية وجه آخر» مع هندة علية الغريبي في أمسية تستمر على مدى ساعتين من الزمن (من الثامنة إلى العاشرة ليلا).

الحصة ستكون مخصّصة للحديث حول واقع الثقافة والفن ومواضيع أخرى وطنية «ساخنة».