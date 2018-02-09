الطبوبي يلتقي وزير الطاقة

استقبل االأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي امس بمكتبه وزير الطاقة وكاتب الدولة والرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة واطارات شركتي فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي.وتم خلال هذا اللقاء طرح ملف فسفاط قفصة والوضع الخطير الذي يمر به الحوض المنجمي وتبعاته على الاقتصاد الوطني و على مستقبل شركة فسفاط قفصة .