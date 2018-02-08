معهد الاستهلاك يدعو التونسيين إلى التثبت من الجبن الصناعي

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دعا المعهد الوطني للاستهلاك، التونسيين إلى التثبت وحسن قراءة التأشير الوارد على المنتجات الغذائية المروجة في السوق التونسية، ولا سيما تلك التي لها تركيبة مشابهة للجبن.
واوضح المعهد في بيان له ان "هذا المنتج الذي يطلق عليه الصناعيون الجبن الصناعي ليس ممنوعا في أوروبا، غير، انه يتوجب توفر شروط محددة للتأشير والتقديم مع هذا المنتج الذي يعد استنباطا تكنولوجيا".
ويتوجب ان يذكر التاشير ان هذا المنتج "مستحضر غذائي" مع ضبط مكوناته بشكل واضح، حسب ما اكده المعهد الوطني للاستهلاك، مضيفا ان العبوة التي تحتوي المنتوج وشكله يجب ان يكونا مختلفين عن الاجبان الحقيقية".
ويتعلق الامر "بتقديم منتوجات في المحلات التجارية لا يمكن ان تجعل المستهلك يقع في الخطأ مع مسافة لا تقل عن 3 امتار بين الاجبان الحقيقية والصناعية".
ويمكن للجبن الصناعي ان يحتوي بروتينات الالبان (املاحه)، لكنه يضم، ايضا، مواد دهنية ذات اصل نباتي (مثل زيت النخيل) والنشاء واضافات (مكثفات وعوامل التبلور...)، حسب المعهد.
واشار الى أن الفائدة التجارية لهذه المنتوجات تكمن في ان تسويقها يوفر ارباحا اقتصادية بسعر ادنى 200 بالمائة من سعر الجبن الحقيقي (تعويض المادة الدهنية اللبنية بمادة دهنية نباتية متدنية الكلفة...).
"أمّا على مستوى القيمة الغذائية فإنها تبقى غير ناجحة لأنّ كمية الكالسيوم او البروتينات ليست مضمونة علاوة على زيادة الاضافات الكيميائية"، حسب تفسير المعهد الذي اوضح ان تسمية "الجبن" تبقى مخصصة لمنتجات بمواصفات محددة.
دعا المعهد الوطني للاستهلاك، التونسيين إلى التثبت وحسن قراءة التأشير الوارد على المنتجات الغذائية المروجة في السوق التونسية، ولا سيما تلك التي لها تركيبة مشابهة للجبن.
واوضح المعهد في بيان له ان "هذا المنتج الذي يطلق عليه الصناعيون الجبن الصناعي ليس ممنوعا في أوروبا، غير، انه يتوجب توفر شروط محددة للتأشير والتقديم مع هذا المنتج الذي يعد استنباطا تكنولوجيا".
ويتوجب ان يذكر التاشير ان هذا المنتج "مستحضر غذائي" مع ضبط مكوناته بشكل واضح، حسب ما اكده المعهد الوطني للاستهلاك، مضيفا ان العبوة التي تحتوي المنتوج وشكله يجب ان يكونا مختلفين عن الاجبان الحقيقية".
ويتعلق الامر "بتقديم منتوجات في المحلات التجارية لا يمكن ان تجعل المستهلك يقع في الخطأ مع مسافة لا تقل عن 3 امتار بين الاجبان الحقيقية والصناعية".
ويمكن للجبن الصناعي ان يحتوي بروتينات الالبان (املاحه)، لكنه يضم، ايضا، مواد دهنية ذات اصل نباتي (مثل زيت النخيل) والنشاء واضافات (مكثفات وعوامل التبلور...)، حسب المعهد.
واشار الى أن الفائدة التجارية لهذه المنتوجات تكمن في ان تسويقها يوفر ارباحا اقتصادية بسعر ادنى 200 بالمائة من سعر الجبن الحقيقي (تعويض المادة الدهنية اللبنية بمادة دهنية نباتية متدنية الكلفة...).
"أمّا على مستوى القيمة الغذائية فإنها تبقى غير ناجحة لأنّ كمية الكالسيوم او البروتينات ليست مضمونة علاوة على زيادة الاضافات الكيميائية"، حسب تفسير المعهد الذي اوضح ان تسمية "الجبن" تبقى مخصصة لمنتجات بمواصفات محددة.
-
10:50250 مليارا خسائر "السكة الحديدية" بسبب أزمة الفسفاط
09 فيفري 2018
-
10:28لليوم الثاني على التوالي.. الغاز يتسبب في اختناق عاملات بمنزل بورقيبة
09 فيفري 2018
-
10:01قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية
09 فيفري 2018
-
10:01القيروان: حجز شاحنتين محملتين بالبنزين المهرب
09 فيفري 2018
-
09:47معاذ بن زايد عضوا بهيئة التحكيم الرياضي للاتحاد الدولي لكرة اليد
09 فيفري 2018
-
09:38السعودية: غرامة مالية والتشهير لمعذب الكلب
09 فيفري 2018
-
09:15الرابطة المحترفة الاولى: تعيينات حكام الجولة الثامنة عشرة
09 فيفري 2018
-
09:11مواجهات بين أنصار اليمين المتطرف والشرطة الإيطالية
09 فيفري 2018
-
08:39فرنسا تقرر تعويض الجرحى الجزائريين في حرب التحرير
09 فيفري 2018
-
08:21الجيش المصري يطلق عملية واسعة ضد العناصر الإرهابية في سيناء
09 فيفري 2018
-
08:18أميركا تدخل في ثاني إغلاق حكومي خلال العام 2018
09 فيفري 2018
-
00:35معهد الاستهلاك يدعو التونسيين إلى التثبت من الجبن الصناعي
09 فيفري 2018
-
00:29شاهد.. لاعب يخلع قميص ميسي خلال المباراة لإيقافه!
09 فيفري 2018
-
23:23هل يصطدم كويكب بالأرض يوم الجمعة؟
08 فيفري 2018
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018