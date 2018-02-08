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يوم الجمعة 09 فيفري 2018
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معهد الاستهلاك يدعو التونسيين إلى التثبت من الجبن الصناعي
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الأولى
معهد الاستهلاك يدعو التونسيين إلى التثبت من الجبن الصناعي
09 فيفري 2018 | 00:35

دعا المعهد الوطني للاستهلاك، التونسيين إلى التثبت وحسن قراءة التأشير الوارد على المنتجات الغذائية المروجة في السوق التونسية، ولا سيما تلك التي لها تركيبة مشابهة للجبن.

واوضح المعهد في بيان له ان "هذا المنتج الذي يطلق عليه الصناعيون الجبن الصناعي ليس ممنوعا في أوروبا، غير، انه يتوجب توفر شروط محددة للتأشير والتقديم مع هذا المنتج الذي يعد استنباطا تكنولوجيا".

ويتوجب ان يذكر التاشير ان هذا المنتج "مستحضر غذائي" مع ضبط مكوناته بشكل واضح، حسب ما اكده المعهد الوطني للاستهلاك، مضيفا ان العبوة التي تحتوي المنتوج وشكله يجب ان يكونا مختلفين عن الاجبان الحقيقية".

ويتعلق الامر "بتقديم منتوجات في المحلات التجارية لا يمكن ان تجعل المستهلك يقع في الخطأ مع مسافة لا تقل عن 3 امتار بين الاجبان الحقيقية والصناعية".

ويمكن للجبن الصناعي ان يحتوي بروتينات الالبان (املاحه)، لكنه يضم، ايضا، مواد دهنية ذات اصل نباتي (مثل زيت النخيل) والنشاء واضافات (مكثفات وعوامل التبلور...)، حسب المعهد.

 واشار الى أن الفائدة التجارية لهذه المنتوجات تكمن في ان تسويقها يوفر ارباحا اقتصادية بسعر ادنى 200 بالمائة من سعر الجبن الحقيقي (تعويض المادة الدهنية اللبنية بمادة دهنية نباتية متدنية الكلفة...).

   "أمّا على مستوى القيمة الغذائية فإنها تبقى غير ناجحة لأنّ كمية الكالسيوم او البروتينات ليست مضمونة علاوة على زيادة الاضافات الكيميائية"، حسب تفسير المعهد الذي اوضح ان تسمية "الجبن" تبقى مخصصة لمنتجات بمواصفات محددة.

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الأولى
معهد الاستهلاك يدعو التونسيين إلى التثبت من الجبن الصناعي
09 فيفري 2018 | 00:35

دعا المعهد الوطني للاستهلاك، التونسيين إلى التثبت وحسن قراءة التأشير الوارد على المنتجات الغذائية المروجة في السوق التونسية، ولا سيما تلك التي لها تركيبة مشابهة للجبن.

واوضح المعهد في بيان له ان "هذا المنتج الذي يطلق عليه الصناعيون الجبن الصناعي ليس ممنوعا في أوروبا، غير، انه يتوجب توفر شروط محددة للتأشير والتقديم مع هذا المنتج الذي يعد استنباطا تكنولوجيا".

ويتوجب ان يذكر التاشير ان هذا المنتج "مستحضر غذائي" مع ضبط مكوناته بشكل واضح، حسب ما اكده المعهد الوطني للاستهلاك، مضيفا ان العبوة التي تحتوي المنتوج وشكله يجب ان يكونا مختلفين عن الاجبان الحقيقية".

ويتعلق الامر "بتقديم منتوجات في المحلات التجارية لا يمكن ان تجعل المستهلك يقع في الخطأ مع مسافة لا تقل عن 3 امتار بين الاجبان الحقيقية والصناعية".

ويمكن للجبن الصناعي ان يحتوي بروتينات الالبان (املاحه)، لكنه يضم، ايضا، مواد دهنية ذات اصل نباتي (مثل زيت النخيل) والنشاء واضافات (مكثفات وعوامل التبلور...)، حسب المعهد.

 واشار الى أن الفائدة التجارية لهذه المنتوجات تكمن في ان تسويقها يوفر ارباحا اقتصادية بسعر ادنى 200 بالمائة من سعر الجبن الحقيقي (تعويض المادة الدهنية اللبنية بمادة دهنية نباتية متدنية الكلفة...).

   "أمّا على مستوى القيمة الغذائية فإنها تبقى غير ناجحة لأنّ كمية الكالسيوم او البروتينات ليست مضمونة علاوة على زيادة الاضافات الكيميائية"، حسب تفسير المعهد الذي اوضح ان تسمية "الجبن" تبقى مخصصة لمنتجات بمواصفات محددة.

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09 فيفري 2018 السّاعة 10:01
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