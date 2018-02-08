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يوم الجمعة 09 فيفري 2018
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شاهد.. لاعب يخلع قميص ميسي خلال المباراة لإيقافه!
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الأولى
شاهد.. لاعب يخلع قميص ميسي خلال المباراة لإيقافه!
09 فيفري 2018 | 00:29

شهدت مباراة فريق برشلونة ومضيفه فالنسيا، اليوم الخميس، في إياب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، لقطة طريفة بطلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم يجد الفرنسي فرانسيس كوكولين لاعب خط وسط فريق فالنسيا سبيلا لإيقاف الساحر ليونيل ميسي إلا بخلع قميصه، في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول للقاء، على ملعب "ميستايا"!.

وجاء ذلك، بعد نحو دقيقة فقط من تلقى النجم الأرجنتيني ضربة قوية على مستوى الرأس من قبل الحارس خاومي دومينيك سانشيز.

 

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الأولى
شاهد.. لاعب يخلع قميص ميسي خلال المباراة لإيقافه!
09 فيفري 2018 | 00:29

شهدت مباراة فريق برشلونة ومضيفه فالنسيا، اليوم الخميس، في إياب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، لقطة طريفة بطلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم يجد الفرنسي فرانسيس كوكولين لاعب خط وسط فريق فالنسيا سبيلا لإيقاف الساحر ليونيل ميسي إلا بخلع قميصه، في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول للقاء، على ملعب "ميستايا"!.

وجاء ذلك، بعد نحو دقيقة فقط من تلقى النجم الأرجنتيني ضربة قوية على مستوى الرأس من قبل الحارس خاومي دومينيك سانشيز.

 

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تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
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