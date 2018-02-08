قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية

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رويترز: أظهرت وثائق محكمة، الخميس، أن قاضيا لبنانيا أمر بمحاكمة رجل يشتبه في أنه قتل #ريبيكا_دايكس، التي كانت تعمل بالسفارة البريطانية في #بيروت خلال ديسمبر.
وكشف حنا بريدي، قاضي التحقيق في دائرة جبل لبنان، حيث وقعت الجريمة عن لائحة اتهامات بحق طارق حوشية، وهو سائق في خدمة #أوبر اتهم باغتصاب دايكس وقتلها في الساعات الأولى من يوم 16 ديسمبر.
ووفقا للائحة الاتهام، فإن حوشية أقر باغتصاب وخنق دايكس التي كانت في الثلاثين من عمرها وتعمل في إدارة التنمية الدولية بالسفارة البريطانية.
ودعا بريدي لتوقيع عقوبة الإعدام على حوشية. وعادة ما يدعو قضاة التحقيق في لبنان لتوقيع عقوبة #الإعدام في قضايا القتل، لكن لبنان أوقف العمل بالعقوبة بشكل غير رسمي ولم يطبقها منذ عام 2004 ، حسبما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش.
وأقيمت مراسم تأبين لدايكس في بيروت أمس الأربعاء. وقالت #السفارة_البريطانية إن بلادها ستقدم منحة سنوية باسم دايكس لامرأة لبنانية أو فلسطينية للحصول على رسالة الماجستير في بريطانيا.
وأقامت أسرة الضحية مؤسسة خيرية لمساعدة اللاجئين مع التركيز على منع العنف ضد النساء.
رويترز: أظهرت وثائق محكمة، الخميس، أن قاضيا لبنانيا أمر بمحاكمة رجل يشتبه في أنه قتل #ريبيكا_دايكس، التي كانت تعمل بالسفارة البريطانية في #بيروت خلال ديسمبر.
وكشف حنا بريدي، قاضي التحقيق في دائرة جبل لبنان، حيث وقعت الجريمة عن لائحة اتهامات بحق طارق حوشية، وهو سائق في خدمة #أوبر اتهم باغتصاب دايكس وقتلها في الساعات الأولى من يوم 16 ديسمبر.
ووفقا للائحة الاتهام، فإن حوشية أقر باغتصاب وخنق دايكس التي كانت في الثلاثين من عمرها وتعمل في إدارة التنمية الدولية بالسفارة البريطانية.
ودعا بريدي لتوقيع عقوبة الإعدام على حوشية. وعادة ما يدعو قضاة التحقيق في لبنان لتوقيع عقوبة #الإعدام في قضايا القتل، لكن لبنان أوقف العمل بالعقوبة بشكل غير رسمي ولم يطبقها منذ عام 2004 ، حسبما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش.
وأقيمت مراسم تأبين لدايكس في بيروت أمس الأربعاء. وقالت #السفارة_البريطانية إن بلادها ستقدم منحة سنوية باسم دايكس لامرأة لبنانية أو فلسطينية للحصول على رسالة الماجستير في بريطانيا.
وأقامت أسرة الضحية مؤسسة خيرية لمساعدة اللاجئين مع التركيز على منع العنف ضد النساء.
-
10:50250 مليارا خسائر "السكة الحديدية" بسبب أزمة الفسفاط
09 فيفري 2018
-
10:28لليوم الثاني على التوالي.. الغاز يتسبب في اختناق عاملات بمنزل بورقيبة
09 فيفري 2018
-
10:01قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية
09 فيفري 2018
-
10:01القيروان: حجز شاحنتين محملتين بالبنزين المهرب
09 فيفري 2018
-
09:47معاذ بن زايد عضوا بهيئة التحكيم الرياضي للاتحاد الدولي لكرة اليد
09 فيفري 2018
-
09:38السعودية: غرامة مالية والتشهير لمعذب الكلب
09 فيفري 2018
-
09:15الرابطة المحترفة الاولى: تعيينات حكام الجولة الثامنة عشرة
09 فيفري 2018
-
09:11مواجهات بين أنصار اليمين المتطرف والشرطة الإيطالية
09 فيفري 2018
-
08:39فرنسا تقرر تعويض الجرحى الجزائريين في حرب التحرير
09 فيفري 2018
-
08:21الجيش المصري يطلق عملية واسعة ضد العناصر الإرهابية في سيناء
09 فيفري 2018
-
08:18أميركا تدخل في ثاني إغلاق حكومي خلال العام 2018
09 فيفري 2018
-
00:35معهد الاستهلاك يدعو التونسيين إلى التثبت من الجبن الصناعي
09 فيفري 2018
-
00:29شاهد.. لاعب يخلع قميص ميسي خلال المباراة لإيقافه!
09 فيفري 2018
-
23:23هل يصطدم كويكب بالأرض يوم الجمعة؟
08 فيفري 2018
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018