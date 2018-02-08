سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اختص اليوم مقر ولاية سيدي بوزيد جلسة عمل اشرف عليها والي الجهة وحضرها عدد من الاطارات الجهوية خصصت للنظر في وضعية مصب الفضلات بمدينة سيدي بوزيد.

وقد الاتفاق على تنفيذ جملة من الاجراءات الوقتية عاجلة تهدف إلى التخفيف من حدة التأثيرات البيئية للمثل منها تسخير عدد 03 آلات جارفة وآلة ماسحة للشروع في عملية تنظيف وجهر المصب و توفير عدد 04 أعوان حراسة مهمتهم التحكم في طريقة استغلال المصب و التصدي لعمليات حرق الفضلات.

كما تم خلال الجلسة دعوة المؤسسات التي تقوم بوضع الفضلات بالمصب إلى إبرام اتّفاقية في الغرض مع بلدية سيدي بوزيد.

ويذكر ان الدروس تعطلت بالمدرسة الابتدائية الحي الفلاحي في الايام الاخيرة نتيجة اضراب الاطار التربوي احتجاجا على تردي الوضع البيئي المتردي بسبب الروائح الكريهة و الدخان المنبعث من مصب الفضلات.