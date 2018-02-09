التداوي الطبيعي .. فوائد شرب الماء الدافئ مع الليمون كل صباح

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يتوفر الليمون على مجموعة من الخصائص الصحية والتي تعرف عليها القدماء منذ قرون. لكن أهم هذه الفوائد هي كونه مضادا للبكتيريا و الفيروسات، وكذلك فعاليته في تنشيط الجهاز المناعي. يستعمل الليمون الحامض في الحميات الغذائية أيضاً لأن عصيره مساعد قوي على الهضم ومطهر رائع للكبد.
نقدم لك في هذا الموضوع أهم فوائد تناول الماء الدافئ المشبع بعصير الليمون في الصباح،
كيف تحضرين ماء الليمون الحامض الدافئ؟
يجب عليك استعمال المياه المعدنية والتي يجب أن تكون دافئة وغير مغلية. يجب أن لا يكون الماء بارداً كذلك، لأن الجسم يستوعب ببطء وسنضطر لبذل المزيد من الطاقة لاستيعاب الماء البارد بعكس الدافئ. من الضروري كذلك استعمال الليمون الطازج والعضوي إن أمكن، وتفادي عصير الليمون الذي يباع في المحلات التجارية.
اعصري نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ عند الاستيقاظ واشربيه على الريق.
فوائد ماء الليمون الحامض الدافئ :
ينظف البشرة ويكافح التجاعيد :
فيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى التي يحتوي عليها الليمون تساعد في محو التجاعيد والبقع، ومكافحة مشاكل البشرة. فيتامين سي ضروري للحفاظ على بشرة صحية ونضرة لأن طبيعته تدمر البكتيريا التي تسبب حب الشباب والبثور.
يعطي الطاقة ويرفع المعنويات:
الطاقة التي يستمدها الإنسان من العناصر الغذائية تأتي من الذرات المكونة لهذه الأخيرة. عندما تخترق الأيونات الموجبة للأطعمة الجهاز الهضمي، وتتفاعل مع الأنزيمات المسؤولة عنها، يحدث رد فعل في الجهاز الهضمي مما يولد الطاقة.
يعد الليمون من بين الأطعمة القليلة التي تحتوي على هذا النوع من الأيونات، والتي عندما تصل غلى الجهاز الهضمي، تعطي طاقة أكبر للجسم. نكهة الليمون المنعشة كذلك لها دور في زيادة الطاقة، تنشيط الجسم، وتعديل المزاج. فرائحة عصير الليمون تساعد على خفض مستويات القلق وأعراض الاكتئاب.
منعش طبيعي للنفس:
يساعد الليمون على إنعاش النفس والتخفيف من آلام الأسنان والتهابات اللثة، لكن لا يجب أن ننسى أن الإكثار منه قد يضعف مينا الأسنان. الحل الأمثل إذن هو غسل الأسنان قبل شرب الليمون أو الانتظار لفترة قبل غسل الأسنان بعد شربه. يمكنك كذلك شطف الفم بالماء المقطر بعد شرب ماء الليمون.
يتوفر الليمون على مجموعة من الخصائص الصحية والتي تعرف عليها القدماء منذ قرون. لكن أهم هذه الفوائد هي كونه مضادا للبكتيريا و الفيروسات، وكذلك فعاليته في تنشيط الجهاز المناعي. يستعمل الليمون الحامض في الحميات الغذائية أيضاً لأن عصيره مساعد قوي على الهضم ومطهر رائع للكبد.
نقدم لك في هذا الموضوع أهم فوائد تناول الماء الدافئ المشبع بعصير الليمون في الصباح،
كيف تحضرين ماء الليمون الحامض الدافئ؟
يجب عليك استعمال المياه المعدنية والتي يجب أن تكون دافئة وغير مغلية. يجب أن لا يكون الماء بارداً كذلك، لأن الجسم يستوعب ببطء وسنضطر لبذل المزيد من الطاقة لاستيعاب الماء البارد بعكس الدافئ. من الضروري كذلك استعمال الليمون الطازج والعضوي إن أمكن، وتفادي عصير الليمون الذي يباع في المحلات التجارية.
اعصري نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ عند الاستيقاظ واشربيه على الريق.
فوائد ماء الليمون الحامض الدافئ :
ينظف البشرة ويكافح التجاعيد :
فيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى التي يحتوي عليها الليمون تساعد في محو التجاعيد والبقع، ومكافحة مشاكل البشرة. فيتامين سي ضروري للحفاظ على بشرة صحية ونضرة لأن طبيعته تدمر البكتيريا التي تسبب حب الشباب والبثور.
يعطي الطاقة ويرفع المعنويات:
الطاقة التي يستمدها الإنسان من العناصر الغذائية تأتي من الذرات المكونة لهذه الأخيرة. عندما تخترق الأيونات الموجبة للأطعمة الجهاز الهضمي، وتتفاعل مع الأنزيمات المسؤولة عنها، يحدث رد فعل في الجهاز الهضمي مما يولد الطاقة.
يعد الليمون من بين الأطعمة القليلة التي تحتوي على هذا النوع من الأيونات، والتي عندما تصل غلى الجهاز الهضمي، تعطي طاقة أكبر للجسم. نكهة الليمون المنعشة كذلك لها دور في زيادة الطاقة، تنشيط الجسم، وتعديل المزاج. فرائحة عصير الليمون تساعد على خفض مستويات القلق وأعراض الاكتئاب.
منعش طبيعي للنفس:
يساعد الليمون على إنعاش النفس والتخفيف من آلام الأسنان والتهابات اللثة، لكن لا يجب أن ننسى أن الإكثار منه قد يضعف مينا الأسنان. الحل الأمثل إذن هو غسل الأسنان قبل شرب الليمون أو الانتظار لفترة قبل غسل الأسنان بعد شربه. يمكنك كذلك شطف الفم بالماء المقطر بعد شرب ماء الليمون.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
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00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
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23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
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22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
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19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018