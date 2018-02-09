التداوي الطبيعي .. فوائد شرب الماء الدافئ مع الليمون كل صباح

يتوفر الليمون على مجموعة من الخصائص الصحية والتي تعرف عليها القدماء منذ قرون. لكن أهم هذه الفوائد هي كونه مضادا للبكتيريا و الفيروسات، وكذلك فعاليته في تنشيط الجهاز المناعي. يستعمل الليمون الحامض في الحميات الغذائية أيضاً لأن عصيره مساعد قوي على الهضم ومطهر رائع للكبد.

نقدم لك في هذا الموضوع أهم فوائد تناول الماء الدافئ المشبع بعصير الليمون في الصباح،

كيف تحضرين ماء الليمون الحامض الدافئ؟

يجب عليك استعمال المياه المعدنية والتي يجب أن تكون دافئة وغير مغلية. يجب أن لا يكون الماء بارداً كذلك، لأن الجسم يستوعب ببطء وسنضطر لبذل المزيد من الطاقة لاستيعاب الماء البارد بعكس الدافئ. من الضروري كذلك استعمال الليمون الطازج والعضوي إن أمكن، وتفادي عصير الليمون الذي يباع في المحلات التجارية.

اعصري نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ عند الاستيقاظ واشربيه على الريق.

فوائد ماء الليمون الحامض الدافئ :

ينظف البشرة ويكافح التجاعيد :

فيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى التي يحتوي عليها الليمون تساعد في محو التجاعيد والبقع، ومكافحة مشاكل البشرة. فيتامين سي ضروري للحفاظ على بشرة صحية ونضرة لأن طبيعته تدمر البكتيريا التي تسبب حب الشباب والبثور.

يعطي الطاقة ويرفع المعنويات:

الطاقة التي يستمدها الإنسان من العناصر الغذائية تأتي من الذرات المكونة لهذه الأخيرة. عندما تخترق الأيونات الموجبة للأطعمة الجهاز الهضمي، وتتفاعل مع الأنزيمات المسؤولة عنها، يحدث رد فعل في الجهاز الهضمي مما يولد الطاقة.

يعد الليمون من بين الأطعمة القليلة التي تحتوي على هذا النوع من الأيونات، والتي عندما تصل غلى الجهاز الهضمي، تعطي طاقة أكبر للجسم. نكهة الليمون المنعشة كذلك لها دور في زيادة الطاقة، تنشيط الجسم، وتعديل المزاج. فرائحة عصير الليمون تساعد على خفض مستويات القلق وأعراض الاكتئاب.

منعش طبيعي للنفس:

يساعد الليمون على إنعاش النفس والتخفيف من آلام الأسنان والتهابات اللثة، لكن لا يجب أن ننسى أن الإكثار منه قد يضعف مينا الأسنان. الحل الأمثل إذن هو غسل الأسنان قبل شرب الليمون أو الانتظار لفترة قبل غسل الأسنان بعد شربه. يمكنك كذلك شطف الفم بالماء المقطر بعد شرب ماء الليمون.