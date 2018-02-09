7 أطعمة تجعلك تبدين أصغر سنا

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يقول خبراء التجميل إن العناية بالبشرة يبدأ من داخل الجسم، وذلك عن طريق تناول الأطعمة المغذية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى. وللحفاظ على بشرة نضرة وصحية طوال الوقت، نقدم لكم مجموعة من الأطعمة التي ينصح بتناولها بشكل يومي، والتي تجعلك تبدين أصغر سناً، وتحميك من التجاعيد ومظاهر الشيخوخة المبكرة:
- الكرفس
الكرفس من الأطعمة الضرورية لمنع جفاف البشرة، وهو غني بفيتامينات أي وسي وكي، بالإضافة إلى البوتاسيوم، والضروري لموازنة التأثير السلبي للصوديوم، ويمنع جفاف البشرة.
- الجوز
يمنحك الجوز بشرة ناعمة على الدوام، فهو غني بأحماض أوميغا3 الضرورية للحفاظ على صحة ونضارة البشرة، وهو بديل مميز للأشخاص النباتيين الذين لا يحبون تناول الأسماك.
- الكركم
تتعرض البشرة لأضرار عديدة بسبب أشعة الشمس، ويساعد الكركم على التخفيف من هذه الآثار، كما يعمل على علاج البقع الداكنة
- زيت جوز الهند
يتميز زيت جوز الهند باحتوائه على نسبة عالية من فيتامين إي، مما يجعله ضرورياً للوقاية من التجاعيد، ويمكن تطبيقه على البشرة بشكل مباشر، أو الاستعانة به للطهي بدلاً من زيت الزيتون.
- الطماطم
الطماطم ضرورية أيضاً للحفاظ على البشرة، كما تلعب دوراً كبيراً في حماية البشرة من التغيرات المناخية .
- البطاطا الحلوة
تحتوي البطاطا الحلوة على مادة البيتا كاروتين، والتي تتحول بدورها إلى فيتامين أي، والذي يساعد في الحفاظ على نعومة البشرة.
- الليمون
الليمون والأنواع الأخرى من الحمضيات تساعد على محاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة في البشرة، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي المسؤول عن إنتاج الكولاجين.
يقول خبراء التجميل إن العناية بالبشرة يبدأ من داخل الجسم، وذلك عن طريق تناول الأطعمة المغذية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى. وللحفاظ على بشرة نضرة وصحية طوال الوقت، نقدم لكم مجموعة من الأطعمة التي ينصح بتناولها بشكل يومي، والتي تجعلك تبدين أصغر سناً، وتحميك من التجاعيد ومظاهر الشيخوخة المبكرة:
- الكرفس
الكرفس من الأطعمة الضرورية لمنع جفاف البشرة، وهو غني بفيتامينات أي وسي وكي، بالإضافة إلى البوتاسيوم، والضروري لموازنة التأثير السلبي للصوديوم، ويمنع جفاف البشرة.
- الجوز
يمنحك الجوز بشرة ناعمة على الدوام، فهو غني بأحماض أوميغا3 الضرورية للحفاظ على صحة ونضارة البشرة، وهو بديل مميز للأشخاص النباتيين الذين لا يحبون تناول الأسماك.
- الكركم
تتعرض البشرة لأضرار عديدة بسبب أشعة الشمس، ويساعد الكركم على التخفيف من هذه الآثار، كما يعمل على علاج البقع الداكنة
- زيت جوز الهند
يتميز زيت جوز الهند باحتوائه على نسبة عالية من فيتامين إي، مما يجعله ضرورياً للوقاية من التجاعيد، ويمكن تطبيقه على البشرة بشكل مباشر، أو الاستعانة به للطهي بدلاً من زيت الزيتون.
- الطماطم
الطماطم ضرورية أيضاً للحفاظ على البشرة، كما تلعب دوراً كبيراً في حماية البشرة من التغيرات المناخية .
- البطاطا الحلوة
تحتوي البطاطا الحلوة على مادة البيتا كاروتين، والتي تتحول بدورها إلى فيتامين أي، والذي يساعد في الحفاظ على نعومة البشرة.
- الليمون
الليمون والأنواع الأخرى من الحمضيات تساعد على محاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة في البشرة، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي المسؤول عن إنتاج الكولاجين.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018