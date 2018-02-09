7 أطعمة تجعلك تبدين أصغر سنا

يقول خبراء التجميل إن العناية بالبشرة يبدأ من داخل الجسم، وذلك عن طريق تناول الأطعمة المغذية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى. وللحفاظ على بشرة نضرة وصحية طوال الوقت، نقدم لكم مجموعة من الأطعمة التي ينصح بتناولها بشكل يومي، والتي تجعلك تبدين أصغر سناً، وتحميك من التجاعيد ومظاهر الشيخوخة المبكرة:

- الكرفس

الكرفس من الأطعمة الضرورية لمنع جفاف البشرة، وهو غني بفيتامينات أي وسي وكي، بالإضافة إلى البوتاسيوم، والضروري لموازنة التأثير السلبي للصوديوم، ويمنع جفاف البشرة.

- الجوز

يمنحك الجوز بشرة ناعمة على الدوام، فهو غني بأحماض أوميغا3 الضرورية للحفاظ على صحة ونضارة البشرة، وهو بديل مميز للأشخاص النباتيين الذين لا يحبون تناول الأسماك.

- الكركم

تتعرض البشرة لأضرار عديدة بسبب أشعة الشمس، ويساعد الكركم على التخفيف من هذه الآثار، كما يعمل على علاج البقع الداكنة

- زيت جوز الهند

يتميز زيت جوز الهند باحتوائه على نسبة عالية من فيتامين إي، مما يجعله ضرورياً للوقاية من التجاعيد، ويمكن تطبيقه على البشرة بشكل مباشر، أو الاستعانة به للطهي بدلاً من زيت الزيتون.

- الطماطم

الطماطم ضرورية أيضاً للحفاظ على البشرة، كما تلعب دوراً كبيراً في حماية البشرة من التغيرات المناخية .

- البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على مادة البيتا كاروتين، والتي تتحول بدورها إلى فيتامين أي، والذي يساعد في الحفاظ على نعومة البشرة.

- الليمون

الليمون والأنواع الأخرى من الحمضيات تساعد على محاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة في البشرة، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي المسؤول عن إنتاج الكولاجين.