أسباب النزول

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قال الله تَعَالَى:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} المجادلة [1]
عن السيدة عَائِشَةُ قالت: تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ، إِنِّي لَأَسْمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ، وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ وَهِيَ تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَهِيَ تَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْلَى شَبَابِي وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي حَتَّى إِذَا كَبِرَ سِنِّي وَانْقَطَعَ وَلَدِي ظَاهَرَ مِنِّي، اللَّهُمَّ إِنِّي أشكو إليك. قال: فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَذِهِ الْآيَاتِ:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} .
قال الله تَعَالَى:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} المجادلة [1]
عن السيدة عَائِشَةُ قالت: تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ، إِنِّي لَأَسْمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ، وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ وَهِيَ تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَهِيَ تَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْلَى شَبَابِي وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي حَتَّى إِذَا كَبِرَ سِنِّي وَانْقَطَعَ وَلَدِي ظَاهَرَ مِنِّي، اللَّهُمَّ إِنِّي أشكو إليك. قال: فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَذِهِ الْآيَاتِ:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} .
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018