الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 10 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
المهر ليس ثمنا تباع وتشترى به المرأة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية بعد نشر "الشروق" تفاصيل قضية شبكة تجسس اجنبية.. برهان بسيس... الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 بالفيديو.. سهام بلخوجة: أعتذر عن كلمة "نقتلكم" وقلتها... "عراك" في البرلمان (فيديو)
شروق الجمعة
المهر ليس ثمنا تباع وتشترى به المرأة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

الشيخ: أحمد الغربي
يعتقد بعض المسلمين أن المهر فيه إهانة للمرأة، وقد بدأت بعض الاصوات ترتفع في اتجاه يطرح أطروحات وأفكار تدعو إلى تعطيل كثير من أحكام الشريعة مثل أحكام الإرث والمهر وغيرها زاعمين أن الزمان قد تجاوزها وأصبحت غير قادرة على مواكبة التطور الذي حققه الإنسان والمرأة بالخصوص.

إن الاعتداد بالرأي مرض خطير وأخطر منه أن يدعي صاحبه العلم والمعرفة وأن ينصب نفسه معلما للناس إن هؤلاء لا يعرفون احكام الإسلام تماما وقد قيل في أمثالهم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه وقد كان عليهم أن يفرقوا بين أحكام الله تعالى وتقاليد الناس التي توارثوها ولا أصل لها في دين الله والتي ظلمت المرأة وهضمت حقوقها عبر العصور والأزمان ولكنهم للأسف لم يفعلوا وهاجموا هجوما كاسحا على كل أحكام الأسرة حتى القطعيات منها. فموضوع المهر وهو الصداق الذي يعطى من الرجل للمرأة عند الزواج وهو ثابت بالكتاب والسنة وبالإجماع استقر العمل عليه وعرفه الخاص والعام من أبناء المسلمين فأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة فقد أمر به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في آية مُحكمة قطعية الدلالة: (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا). (النساء:4). والمهر عندما شرّعه الإسلام فإنه كان له من ذلك مقاصد وغايات منها تكريم المرأة بأن تكون هي المطلوبة لا الطالبة والتي يسعى إليها الرجل لا التي تسعى إلى الرجل فهو الذي يطلب ويسعى ويبذل على عكس بعض الشعوب التي تكلف المرأة أن تبذل هي للرجل من مالها أو مال أهلها حتى يقبل الزواج منها ومن مقاصده أيضا إظهار الرجل رغبته في المرأة ومودته لها فهو يعطيها هذا المال نحلة منه أي عطية وهدية وهبة منه لا ثمنا لبضاعة كما يروج لذلك اليوم لدى البعض بل فيه إعزاز المرأة وإكرامها وتقديم الدليل على بناء حياة زوجية كريمة معها وتوفير حسن النية على قصد معاشرتها بالمعروف ودوام الزواج وفيه أيضا تمكين المرأة خاصة الفقيرة من التهيؤ للزواج بما يلزم لها من لباس ونفقات. ومع أن الإسلام قد أوجب المهر ومع ذلك فقد دعا إلى عدم الغلو والتخفيف فيه حتى يسهل الزواج بين الناس وخاصة الشباب.قال النبي صلى الله عليه وسلم (أقلهن مهرا أكثرهن بركة) وقال عليه الصلاة والسلام لبعض الناس لما قال ما عنده شيء قال: (التمس ولو خاتما من حديد) كما زوّج صلى الله عليه وسلم بعض الناس بتعليم القرآن فالأمر حينئذ فيه توسعة لمن يرغب في الزواج. ختاما نقول إن المهر في نظر الدين ليس ثمنا لشراء المرأة وتملكها كما لو اشترى الرجل بضاعة ولا ثمنا لقضاء الشهوة والاستمتاع الجسدي كما يدعي عدد من غير المتخصصين في علوم الشرع الذين يحتاجزن الى النظر الدقيق في احكامه وتفاسيره بل هو تكرمة للمرأة وعربون حب ومودة من الرجل لها.

تقرؤون أيضا
ملف الأسبوع .. مشروعية المهر في عقود الزواج
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تعلق بمسألة المهر في عقود الزواج خلال الايام الماضية جدل كثير حول مشروعيته ومدى ملاءمته لمقتضيات التطور...
المزيد >>
المهـــــر شــــرع .. كل الأديان السماوية
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
اتفق الفقهاء على أن المهر أو الصداق حق واجب للمرأة على الرجل، وقد دل على ذلك الكتاب في قوله تعالى {فَمَا...
المزيد >>
المهر ليس ثمنا تباع وتشترى به المرأة
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يعتقد بعض المسلمين أن المهر فيه إهانة للمرأة، وقد بدأت بعض الاصوات ترتفع في اتجاه يطرح أطروحات وأفكار تدعو...
المزيد >>
محاضرات الشيخ محمد الفاضل بن عاشور .. الإسلام دين العلم (6)
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
لا يخفى ان العنصر الرابع من عناصر المناهج يرجع الى جعل ايام معلومة للعلم. وهذا العنصر على العموم سواء ما تعلق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجمعة
المهر ليس ثمنا تباع وتشترى به المرأة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

الشيخ: أحمد الغربي
يعتقد بعض المسلمين أن المهر فيه إهانة للمرأة، وقد بدأت بعض الاصوات ترتفع في اتجاه يطرح أطروحات وأفكار تدعو إلى تعطيل كثير من أحكام الشريعة مثل أحكام الإرث والمهر وغيرها زاعمين أن الزمان قد تجاوزها وأصبحت غير قادرة على مواكبة التطور الذي حققه الإنسان والمرأة بالخصوص.

إن الاعتداد بالرأي مرض خطير وأخطر منه أن يدعي صاحبه العلم والمعرفة وأن ينصب نفسه معلما للناس إن هؤلاء لا يعرفون احكام الإسلام تماما وقد قيل في أمثالهم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه وقد كان عليهم أن يفرقوا بين أحكام الله تعالى وتقاليد الناس التي توارثوها ولا أصل لها في دين الله والتي ظلمت المرأة وهضمت حقوقها عبر العصور والأزمان ولكنهم للأسف لم يفعلوا وهاجموا هجوما كاسحا على كل أحكام الأسرة حتى القطعيات منها. فموضوع المهر وهو الصداق الذي يعطى من الرجل للمرأة عند الزواج وهو ثابت بالكتاب والسنة وبالإجماع استقر العمل عليه وعرفه الخاص والعام من أبناء المسلمين فأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة فقد أمر به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في آية مُحكمة قطعية الدلالة: (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا). (النساء:4). والمهر عندما شرّعه الإسلام فإنه كان له من ذلك مقاصد وغايات منها تكريم المرأة بأن تكون هي المطلوبة لا الطالبة والتي يسعى إليها الرجل لا التي تسعى إلى الرجل فهو الذي يطلب ويسعى ويبذل على عكس بعض الشعوب التي تكلف المرأة أن تبذل هي للرجل من مالها أو مال أهلها حتى يقبل الزواج منها ومن مقاصده أيضا إظهار الرجل رغبته في المرأة ومودته لها فهو يعطيها هذا المال نحلة منه أي عطية وهدية وهبة منه لا ثمنا لبضاعة كما يروج لذلك اليوم لدى البعض بل فيه إعزاز المرأة وإكرامها وتقديم الدليل على بناء حياة زوجية كريمة معها وتوفير حسن النية على قصد معاشرتها بالمعروف ودوام الزواج وفيه أيضا تمكين المرأة خاصة الفقيرة من التهيؤ للزواج بما يلزم لها من لباس ونفقات. ومع أن الإسلام قد أوجب المهر ومع ذلك فقد دعا إلى عدم الغلو والتخفيف فيه حتى يسهل الزواج بين الناس وخاصة الشباب.قال النبي صلى الله عليه وسلم (أقلهن مهرا أكثرهن بركة) وقال عليه الصلاة والسلام لبعض الناس لما قال ما عنده شيء قال: (التمس ولو خاتما من حديد) كما زوّج صلى الله عليه وسلم بعض الناس بتعليم القرآن فالأمر حينئذ فيه توسعة لمن يرغب في الزواج. ختاما نقول إن المهر في نظر الدين ليس ثمنا لشراء المرأة وتملكها كما لو اشترى الرجل بضاعة ولا ثمنا لقضاء الشهوة والاستمتاع الجسدي كما يدعي عدد من غير المتخصصين في علوم الشرع الذين يحتاجزن الى النظر الدقيق في احكامه وتفاسيره بل هو تكرمة للمرأة وعربون حب ومودة من الرجل لها.

تقرؤون أيضا
ملف الأسبوع .. مشروعية المهر في عقود الزواج
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تعلق بمسألة المهر في عقود الزواج خلال الايام الماضية جدل كثير حول مشروعيته ومدى ملاءمته لمقتضيات التطور...
المزيد >>
المهـــــر شــــرع .. كل الأديان السماوية
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
اتفق الفقهاء على أن المهر أو الصداق حق واجب للمرأة على الرجل، وقد دل على ذلك الكتاب في قوله تعالى {فَمَا...
المزيد >>
المهر ليس ثمنا تباع وتشترى به المرأة
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يعتقد بعض المسلمين أن المهر فيه إهانة للمرأة، وقد بدأت بعض الاصوات ترتفع في اتجاه يطرح أطروحات وأفكار تدعو...
المزيد >>
محاضرات الشيخ محمد الفاضل بن عاشور .. الإسلام دين العلم (6)
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
لا يخفى ان العنصر الرابع من عناصر المناهج يرجع الى جعل ايام معلومة للعلم. وهذا العنصر على العموم سواء ما تعلق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية بعد نشر "الشروق" تفاصيل قضية شبكة تجسس اجنبية.. برهان بسيس... الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 بالفيديو.. سهام بلخوجة: أعتذر عن كلمة "نقتلكم" وقلتها... "عراك" في البرلمان (فيديو)
﻿