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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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شروق الجهات
المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018 | 21:52

مكتب صفاقس – الشروق أون لاين - جعفر الخماري: فقدت الأسرة الإعلامية بصفاقس فكري بودية المدير التجاري لراديو الديوان ورئيس خلية أحباء النادي الصفاقسي بالعاصمة إثر حادث مرور بالطريق السيارة على مستوى مدينة الجم مساء اليوم الخميس 8 فيفري 2018 عن سن تناهز 49 سنة  .

الفقيد من مواليد 3 جوان 1969 و سبق له أن تولى خطة مدير تجاري بالنادي الصفاقسي لمدة 17 سنة قبل التحاقه براديو "الديوان" بعاصمة الجنوب .

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المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018 السّاعة 21:52
مكتب صفاقس – الشروق أون لاين - جعفر الخماري: فقدت الأسرة الإعلامية بصفاقس فكري بودية المدير التجاري لراديو...
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شروق الجهات
المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018 | 21:52

مكتب صفاقس – الشروق أون لاين - جعفر الخماري: فقدت الأسرة الإعلامية بصفاقس فكري بودية المدير التجاري لراديو الديوان ورئيس خلية أحباء النادي الصفاقسي بالعاصمة إثر حادث مرور بالطريق السيارة على مستوى مدينة الجم مساء اليوم الخميس 8 فيفري 2018 عن سن تناهز 49 سنة  .

الفقيد من مواليد 3 جوان 1969 و سبق له أن تولى خطة مدير تجاري بالنادي الصفاقسي لمدة 17 سنة قبل التحاقه براديو "الديوان" بعاصمة الجنوب .

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المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018 السّاعة 21:52
مكتب صفاقس – الشروق أون لاين - جعفر الخماري: فقدت الأسرة الإعلامية بصفاقس فكري بودية المدير التجاري لراديو...
المزيد >>
الانتخابات البلدية:القيروان:الهيئة جاهزة لوجستيا وتقنيا
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون خلال إشرافه صباح أمس على فعاليات الأيام الإعلامية...
المزيد >>
نــــــــابل: 220 ألف مسجل وعملية انتخابية بيضاء
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكّدت السيدة شيراز برقاوي منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات بدائرة نابل 1 لـ«الشروق» أن الهيئة العليا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
المزيد >>
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