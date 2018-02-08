المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله

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مكتب صفاقس – الشروق أون لاين - جعفر الخماري: فقدت الأسرة الإعلامية بصفاقس فكري بودية المدير التجاري لراديو الديوان ورئيس خلية أحباء النادي الصفاقسي بالعاصمة إثر حادث مرور بالطريق السيارة على مستوى مدينة الجم مساء اليوم الخميس 8 فيفري 2018 عن سن تناهز 49 سنة .

الفقيد من مواليد 3 جوان 1969 و سبق له أن تولى خطة مدير تجاري بالنادي الصفاقسي لمدة 17 سنة قبل التحاقه براديو "الديوان" بعاصمة الجنوب .