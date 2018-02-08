المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله

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مكتب صفاقس – الشروق أون لاين - جعفر الخماري: فقدت الأسرة الإعلامية بصفاقس فكري بودية المدير التجاري لراديو الديوان ورئيس خلية أحباء النادي الصفاقسي بالعاصمة إثر حادث مرور بالطريق السيارة على مستوى مدينة الجم مساء اليوم الخميس 8 فيفري 2018 عن سن تناهز 49 سنة .
الفقيد من مواليد 3 جوان 1969 و سبق له أن تولى خطة مدير تجاري بالنادي الصفاقسي لمدة 17 سنة قبل التحاقه براديو "الديوان" بعاصمة الجنوب .
مكتب صفاقس – الشروق أون لاين - جعفر الخماري: فقدت الأسرة الإعلامية بصفاقس فكري بودية المدير التجاري لراديو الديوان ورئيس خلية أحباء النادي الصفاقسي بالعاصمة إثر حادث مرور بالطريق السيارة على مستوى مدينة الجم مساء اليوم الخميس 8 فيفري 2018 عن سن تناهز 49 سنة .
الفقيد من مواليد 3 جوان 1969 و سبق له أن تولى خطة مدير تجاري بالنادي الصفاقسي لمدة 17 سنة قبل التحاقه براديو "الديوان" بعاصمة الجنوب .
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-