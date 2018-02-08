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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
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الأولى
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018 | 21:15

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تايوان مساء الثلاثاء بقوة 6.4 درجات إلى 10 قتلى، فيما يواصل رجال الإنقاذ عملية البحث عن ناجين محتملين.

وأوضحت السلطات أن القتلى الـ10 هم 5 تايوانيين و4 من شرق الصين ، وامرأة فلبينية، مضيفة أن 7 آخرين في عداد المفقودين.

وأسفر الزلزال كذلك عن إصابة حوالي 250 شخصا، علما بأنه الأعنف الذي تشهده مدينة هواليين منذ عقود.

وتتعرض جزيرة تايوان الواقعة على تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية، لهزات أرضية بشكل مستمر، ووقع أسوأ زلزال ضرب الجزيرة في العقود الأخيرة، في سبتمبر 1999 بقوة 7.6 درجات وأدى إلى مقتل نحو 2400 شخص.

المصد: أ ف ب
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الأولى
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018 | 21:15

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تايوان مساء الثلاثاء بقوة 6.4 درجات إلى 10 قتلى، فيما يواصل رجال الإنقاذ عملية البحث عن ناجين محتملين.

وأوضحت السلطات أن القتلى الـ10 هم 5 تايوانيين و4 من شرق الصين ، وامرأة فلبينية، مضيفة أن 7 آخرين في عداد المفقودين.

وأسفر الزلزال كذلك عن إصابة حوالي 250 شخصا، علما بأنه الأعنف الذي تشهده مدينة هواليين منذ عقود.

وتتعرض جزيرة تايوان الواقعة على تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية، لهزات أرضية بشكل مستمر، ووقع أسوأ زلزال ضرب الجزيرة في العقود الأخيرة، في سبتمبر 1999 بقوة 7.6 درجات وأدى إلى مقتل نحو 2400 شخص.

المصد: أ ف ب
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نورالدين بالطيب
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