الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 08 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
نداء تونس: اجتماع في نهاية الأسبوع للإعلان عن قائمات مرشحي الحركة للانتخابات البلدية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي الجديد مروان... جريدة الشروق ليوم الخميس 08 فيفري 2018 عاجل: الشاهد يقرّر إعفاء الشاذلي العيّاري من مهامه على... خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
السياسي
نداء تونس: اجتماع في نهاية الأسبوع للإعلان عن قائمات مرشحي الحركة للانتخابات البلدية
08 فيفري 2018 | 21:02

أكد منجي الحرباوي الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس، أن "الهيئة الوطنية للانتخابات" التي بعثتها حركة نداء تونس ستجتمع نهاية الأسبوع الحالي للإعلان عن قائمات مرشحي الحركة للانتخابات البلدية.

   وأفاد الحرباوي، في تصريح لوكالة (وات)، بأن نداء تونس يتقدم بشكل مطرد في تشكيل قائماته الانتخابية، وهدفه الدخول في هذا الاستحقاق في جميع الدوائر الانتخابية الـ350.

   وأوضح أن أغلب القائمات، التي تم الانتهاء من إعدادها، تضم عددا من المستقلين والشخصيات الفاعلة في دوائرها الانتخابية، إضافة الى المنخرطين في نداء تونس.

   وأضاف أن حركة نداء تونس تسوغت مقرا جديدا مخصصا للانتخابات البلدية، لتتمكن الهيئة الوطنية للانتخابات البلدية التابعة للحزب من الاجتماع بأعضاء القائمات ومتابعة الاستعدادات لهذا الاستحقاق، مؤكدا أنه سيتم تدشين هذا المقر في الأيام القليلة القادمة.

   كما بين الحرباوي أن اللجان الجهوية، التي أقرتها الحركة، اجتمعت في جهاتها تحت اشراف قيادات من المكتب التنفيذي للنداء وعدد من نواب كتلته البرلمانية، لتجميع الملفات التي تضم المعطيات المتعلقة بالمترشحين بالولايات الـ24 .

   يذكر أن حركة نداء تونس كانت أعلنت، يوم 6 جانفي 2018، أنها قررت تكوين هيئة وطنية للإشراف على إعداد القائمات الانتخابية تتكوّن من سلمى اللومي رئيسة للجنة الدعم وأنيس غديرة رئيسا للجنة الفنية الوطنية للانتخابات وشكري بن حسن رئيسا للجنة الناخبين والمتابعة الجهوية وفوزي اللومي رئيسا للجنة التقييم والمصادقة على القائمات وعبد العزيز القطي رئيسا للجنة العلاقة مع الحكومة والسلطات الجهوية والمحلية والأحزاب السياسية. وأعلن أيضا عن تكليف 29 مفوضا من قيادات الحركة وأغلبهم من أعضاء الحكومة والمستشارين بالقصر الرئاسي المنتمين لحركة نداء تونس لمتابعة إعداد القائمات الانتخابية.

  

 

 

وات
تقرؤون أيضا
صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018 السّاعة 22:14
أعلن 24 عضوا من المجلس الوطني والمجالس الجهوية لجهة صفاقس 1 وصفاقس 2 ومن المكتب السياسي والمكاتب المحلية لحزب...
المزيد >>
نداء تونس: اجتماع في نهاية الأسبوع للإعلان عن قائمات مرشحي الحركة للانتخابات البلدية
08 فيفري 2018 السّاعة 21:02
أكد منجي الحرباوي الناطق الرسمي باسم حركة نداء...
المزيد >>
حدث وحديث:من المسؤول عن تلطيخ اسم تونس؟
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مرّة أخرى وفي أقل من شهرين يُشوّه اسم تونس...
المزيد >>
سخر من مرضاه عبر «فيديو»:العمادة تستنكر وتعاقب والطبيب نادم
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ظهر في فيديو عبر الـ"فايسبوك" وهو يتهكم على كلام...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
نداء تونس: اجتماع في نهاية الأسبوع للإعلان عن قائمات مرشحي الحركة للانتخابات البلدية
08 فيفري 2018 | 21:02

أكد منجي الحرباوي الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس، أن "الهيئة الوطنية للانتخابات" التي بعثتها حركة نداء تونس ستجتمع نهاية الأسبوع الحالي للإعلان عن قائمات مرشحي الحركة للانتخابات البلدية.

   وأفاد الحرباوي، في تصريح لوكالة (وات)، بأن نداء تونس يتقدم بشكل مطرد في تشكيل قائماته الانتخابية، وهدفه الدخول في هذا الاستحقاق في جميع الدوائر الانتخابية الـ350.

   وأوضح أن أغلب القائمات، التي تم الانتهاء من إعدادها، تضم عددا من المستقلين والشخصيات الفاعلة في دوائرها الانتخابية، إضافة الى المنخرطين في نداء تونس.

   وأضاف أن حركة نداء تونس تسوغت مقرا جديدا مخصصا للانتخابات البلدية، لتتمكن الهيئة الوطنية للانتخابات البلدية التابعة للحزب من الاجتماع بأعضاء القائمات ومتابعة الاستعدادات لهذا الاستحقاق، مؤكدا أنه سيتم تدشين هذا المقر في الأيام القليلة القادمة.

   كما بين الحرباوي أن اللجان الجهوية، التي أقرتها الحركة، اجتمعت في جهاتها تحت اشراف قيادات من المكتب التنفيذي للنداء وعدد من نواب كتلته البرلمانية، لتجميع الملفات التي تضم المعطيات المتعلقة بالمترشحين بالولايات الـ24 .

   يذكر أن حركة نداء تونس كانت أعلنت، يوم 6 جانفي 2018، أنها قررت تكوين هيئة وطنية للإشراف على إعداد القائمات الانتخابية تتكوّن من سلمى اللومي رئيسة للجنة الدعم وأنيس غديرة رئيسا للجنة الفنية الوطنية للانتخابات وشكري بن حسن رئيسا للجنة الناخبين والمتابعة الجهوية وفوزي اللومي رئيسا للجنة التقييم والمصادقة على القائمات وعبد العزيز القطي رئيسا للجنة العلاقة مع الحكومة والسلطات الجهوية والمحلية والأحزاب السياسية. وأعلن أيضا عن تكليف 29 مفوضا من قيادات الحركة وأغلبهم من أعضاء الحكومة والمستشارين بالقصر الرئاسي المنتمين لحركة نداء تونس لمتابعة إعداد القائمات الانتخابية.

  

 

 

وات
تقرؤون أيضا
صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018 السّاعة 22:14
أعلن 24 عضوا من المجلس الوطني والمجالس الجهوية لجهة صفاقس 1 وصفاقس 2 ومن المكتب السياسي والمكاتب المحلية لحزب...
المزيد >>
نداء تونس: اجتماع في نهاية الأسبوع للإعلان عن قائمات مرشحي الحركة للانتخابات البلدية
08 فيفري 2018 السّاعة 21:02
أكد منجي الحرباوي الناطق الرسمي باسم حركة نداء...
المزيد >>
حدث وحديث:من المسؤول عن تلطيخ اسم تونس؟
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مرّة أخرى وفي أقل من شهرين يُشوّه اسم تونس...
المزيد >>
سخر من مرضاه عبر «فيديو»:العمادة تستنكر وتعاقب والطبيب نادم
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ظهر في فيديو عبر الـ"فايسبوك" وهو يتهكم على كلام...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي الجديد مروان... جريدة الشروق ليوم الخميس 08 فيفري 2018 عاجل: الشاهد يقرّر إعفاء الشاذلي العيّاري من مهامه على... خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
﻿