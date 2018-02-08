نداء تونس: اجتماع في نهاية الأسبوع للإعلان عن قائمات مرشحي الحركة للانتخابات البلدية

-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-
أكد منجي الحرباوي الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس، أن "الهيئة الوطنية للانتخابات" التي بعثتها حركة نداء تونس ستجتمع نهاية الأسبوع الحالي للإعلان عن قائمات مرشحي الحركة للانتخابات البلدية.
وأفاد الحرباوي، في تصريح لوكالة (وات)، بأن نداء تونس يتقدم بشكل مطرد في تشكيل قائماته الانتخابية، وهدفه الدخول في هذا الاستحقاق في جميع الدوائر الانتخابية الـ350.
وأوضح أن أغلب القائمات، التي تم الانتهاء من إعدادها، تضم عددا من المستقلين والشخصيات الفاعلة في دوائرها الانتخابية، إضافة الى المنخرطين في نداء تونس.
وأضاف أن حركة نداء تونس تسوغت مقرا جديدا مخصصا للانتخابات البلدية، لتتمكن الهيئة الوطنية للانتخابات البلدية التابعة للحزب من الاجتماع بأعضاء القائمات ومتابعة الاستعدادات لهذا الاستحقاق، مؤكدا أنه سيتم تدشين هذا المقر في الأيام القليلة القادمة.
كما بين الحرباوي أن اللجان الجهوية، التي أقرتها الحركة، اجتمعت في جهاتها تحت اشراف قيادات من المكتب التنفيذي للنداء وعدد من نواب كتلته البرلمانية، لتجميع الملفات التي تضم المعطيات المتعلقة بالمترشحين بالولايات الـ24 .
يذكر أن حركة نداء تونس كانت أعلنت، يوم 6 جانفي 2018، أنها قررت تكوين هيئة وطنية للإشراف على إعداد القائمات الانتخابية تتكوّن من سلمى اللومي رئيسة للجنة الدعم وأنيس غديرة رئيسا للجنة الفنية الوطنية للانتخابات وشكري بن حسن رئيسا للجنة الناخبين والمتابعة الجهوية وفوزي اللومي رئيسا للجنة التقييم والمصادقة على القائمات وعبد العزيز القطي رئيسا للجنة العلاقة مع الحكومة والسلطات الجهوية والمحلية والأحزاب السياسية. وأعلن أيضا عن تكليف 29 مفوضا من قيادات الحركة وأغلبهم من أعضاء الحكومة والمستشارين بالقصر الرئاسي المنتمين لحركة نداء تونس لمتابعة إعداد القائمات الانتخابية.
أكد منجي الحرباوي الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس، أن "الهيئة الوطنية للانتخابات" التي بعثتها حركة نداء تونس ستجتمع نهاية الأسبوع الحالي للإعلان عن قائمات مرشحي الحركة للانتخابات البلدية.
وأفاد الحرباوي، في تصريح لوكالة (وات)، بأن نداء تونس يتقدم بشكل مطرد في تشكيل قائماته الانتخابية، وهدفه الدخول في هذا الاستحقاق في جميع الدوائر الانتخابية الـ350.
وأوضح أن أغلب القائمات، التي تم الانتهاء من إعدادها، تضم عددا من المستقلين والشخصيات الفاعلة في دوائرها الانتخابية، إضافة الى المنخرطين في نداء تونس.
وأضاف أن حركة نداء تونس تسوغت مقرا جديدا مخصصا للانتخابات البلدية، لتتمكن الهيئة الوطنية للانتخابات البلدية التابعة للحزب من الاجتماع بأعضاء القائمات ومتابعة الاستعدادات لهذا الاستحقاق، مؤكدا أنه سيتم تدشين هذا المقر في الأيام القليلة القادمة.
كما بين الحرباوي أن اللجان الجهوية، التي أقرتها الحركة، اجتمعت في جهاتها تحت اشراف قيادات من المكتب التنفيذي للنداء وعدد من نواب كتلته البرلمانية، لتجميع الملفات التي تضم المعطيات المتعلقة بالمترشحين بالولايات الـ24 .
يذكر أن حركة نداء تونس كانت أعلنت، يوم 6 جانفي 2018، أنها قررت تكوين هيئة وطنية للإشراف على إعداد القائمات الانتخابية تتكوّن من سلمى اللومي رئيسة للجنة الدعم وأنيس غديرة رئيسا للجنة الفنية الوطنية للانتخابات وشكري بن حسن رئيسا للجنة الناخبين والمتابعة الجهوية وفوزي اللومي رئيسا للجنة التقييم والمصادقة على القائمات وعبد العزيز القطي رئيسا للجنة العلاقة مع الحكومة والسلطات الجهوية والمحلية والأحزاب السياسية. وأعلن أيضا عن تكليف 29 مفوضا من قيادات الحركة وأغلبهم من أعضاء الحكومة والمستشارين بالقصر الرئاسي المنتمين لحركة نداء تونس لمتابعة إعداد القائمات الانتخابية.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-