نداء تونس: اجتماع في نهاية الأسبوع للإعلان عن قائمات مرشحي الحركة للانتخابات البلدية

أكد منجي الحرباوي الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس، أن "الهيئة الوطنية للانتخابات" التي بعثتها حركة نداء تونس ستجتمع نهاية الأسبوع الحالي للإعلان عن قائمات مرشحي الحركة للانتخابات البلدية.

وأفاد الحرباوي، في تصريح لوكالة (وات)، بأن نداء تونس يتقدم بشكل مطرد في تشكيل قائماته الانتخابية، وهدفه الدخول في هذا الاستحقاق في جميع الدوائر الانتخابية الـ350.

وأوضح أن أغلب القائمات، التي تم الانتهاء من إعدادها، تضم عددا من المستقلين والشخصيات الفاعلة في دوائرها الانتخابية، إضافة الى المنخرطين في نداء تونس.

وأضاف أن حركة نداء تونس تسوغت مقرا جديدا مخصصا للانتخابات البلدية، لتتمكن الهيئة الوطنية للانتخابات البلدية التابعة للحزب من الاجتماع بأعضاء القائمات ومتابعة الاستعدادات لهذا الاستحقاق، مؤكدا أنه سيتم تدشين هذا المقر في الأيام القليلة القادمة.

كما بين الحرباوي أن اللجان الجهوية، التي أقرتها الحركة، اجتمعت في جهاتها تحت اشراف قيادات من المكتب التنفيذي للنداء وعدد من نواب كتلته البرلمانية، لتجميع الملفات التي تضم المعطيات المتعلقة بالمترشحين بالولايات الـ24 .

يذكر أن حركة نداء تونس كانت أعلنت، يوم 6 جانفي 2018، أنها قررت تكوين هيئة وطنية للإشراف على إعداد القائمات الانتخابية تتكوّن من سلمى اللومي رئيسة للجنة الدعم وأنيس غديرة رئيسا للجنة الفنية الوطنية للانتخابات وشكري بن حسن رئيسا للجنة الناخبين والمتابعة الجهوية وفوزي اللومي رئيسا للجنة التقييم والمصادقة على القائمات وعبد العزيز القطي رئيسا للجنة العلاقة مع الحكومة والسلطات الجهوية والمحلية والأحزاب السياسية. وأعلن أيضا عن تكليف 29 مفوضا من قيادات الحركة وأغلبهم من أعضاء الحكومة والمستشارين بالقصر الرئاسي المنتمين لحركة نداء تونس لمتابعة إعداد القائمات الانتخابية.

وات