حالة الطقس ليوم الجمعة 09 فيفري 2018

سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بأغلب الجهات وتكون محليا غزيرة ومؤقتا رعدية بمناطق الجنوب الشرقي.

الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 30 إلى 45 كلم/س فتدريجيا قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.

البحر مضطرب فشديد الاضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 13 و 17 درجة وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.