بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم‎

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

انطلقت، اليوم الخميس، أشغال بناء منزل ارملة الشهيد المعتمد محسن بن عاسي الذي راح ضحية الفيضانات التي شهدتها معتمدية مارث منذ اكثر من 3 اشهر.

وقد تم شراء قطعة الارض بالتعاون مع شركة فسفاط قفصة بمنطقة حي المهرجان بولاية تطاوين بالقرب من مسكن ارملة الشهيد بولعراس الرداوي باعتبار ان الارملة اصيلة تطاوين وتحديدا منطقة قصر اولاد دباب.

واكدت ارملة الشهيد، في تصريح ل"الشروق اونلاين" انها علمت بانطلاق اشغال بناء مسكنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي " الفايسبوك"، مضيفة انها تلقت الاسبوع المنقضي اتصالا هاتفيا من والي تطاوين عادل الورغي ليعدها بانطلاق الاشغال.

وفي سياق متصل، اشارت الارملة الى انه تمت تسوية وضعية جراية الشهيد، حيث ان ستتمع بهذه الجراية انطلاقا من الشهر القادم.