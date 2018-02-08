النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا

استقرت إدارة نادي الإفريقي برئاسة مروان حمودية، على إعداد شكوى رسمية، وتقديمها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد لاعبه الغاني نيكولاس أبوكو، لتأخره في العودة إلى تونس، رغم إنهاء أزمة سداد 70 ألف دولار لناديه القديم تشيلسي الغاني.

وكان من المفترض أن يصل أبوكو إلى تونس، مساء اليوم الخميس، وفشلت محاولات مسؤولي الإفريقي في التواصل مع اللاعب أو رئيس النادي الغاني.

وتلقى مسؤولي الإفريقي معلومة ، بأن نيكولاس أبوكو، يتفاوض مع فريق سويسري للانضمام إلى صفوفه، رغم أنه يرتبط بعقد مع فريق باب جديد ، وقعه في أوت الماضي، ويمتد 4 مواسم.

يذكر أن نيكولاس أبوكو قد غادر صفوف الإفريقي منذ أكثر من شهر، ورفض العودة إلى تونس، لحين سداد المستحقات المالية لناديه السابق، تشيلسي الغاني.

المصدر: كووورة