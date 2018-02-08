بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية

سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

جد منذ قليل حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين القلعة الصغرى وأكودة من ولاية سوسة تمثل في تصادم بين شاحنة وقطار متجه إلى سوسة أسفر عن أضرار كبيرة للشاحنة ونجاة سائقها من موت محقق حيث تم نقله إلى المستشفى الجامعي سهلول لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة وللاشارة فإن الحادث تمثل في مرور الشاحنة أمام القطار وعدم الالتزام بإشارات المرور الموجودة على السكة الحديدية .

وتجدر الإشارة إلى أن الحالة الصحية للسائق في استقرار حسب ما توفر لنا من معلومات أولية في إنتظار استكمال الفحوصات الطبية التي سيخضع لها المصاب.