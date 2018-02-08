الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 08 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي الجديد مروان... جريدة الشروق ليوم الخميس 08 فيفري 2018 عاجل: الشاهد يقرّر إعفاء الشاذلي العيّاري من مهامه على... خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
الأولى
عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018 | 20:40

تقلص عجز الميزان التجاري، في شهر جانفي 2018، بشكل طفيف ليصل إلى 7ر1211 مليون دينار (م د) مقابل 8ر1221 م د خلال نفس الفترة من 2017، وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، تحسنا هاما بنحو 2ر7 نقطة ليبلغ 1ر72 بالمائة مقارنة بنسبة 8ر64 بالمائة في جانفي 2017، وفق إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء.

 وانخفض مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب الطاقة ليصل إلى 858 م د. علما أن العجز التجاري لقطاع الطاقة تفاقم ليناهز 7ر353 م د (يمثل نسبة 2ر29 بالمائة من العجز الجملي) مقارنة بما تم تسجيله خلال سنة 2017 (2ر309 م د).

   وأشارت وثيقة نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس، على موقعه الإلكتروني، إلى ان العجز يفسر أساسا، باختلال توازن المبادلات المسجلة مع بعض البلدان مثل الصين (4ر264 - مليون دينار) وروسيا (2ر193 - مليون دينار) وتركيا (7ر188 - مليون دينار) والجزائر (4ر112 - مليون دينار)    وإيطاليا (57 - مليون دينار).

   في المقابل سجلت المبادلات التجارية فائضا مع عدد من البلدان الأخرى، وأهمها فرنسا بقيمة 8ر184 م د وليبيا 7ر44 م د والمغرب 3ر39 م د.

   وأبرز المعهد تحسن نسق تطور الصادرات، خلال جانفي 2018، لترتفع الصادرات بنسبة 9ر38 بالمائة (بقيمة 5ر3129 م د) مقابل نسبة 6ر9 بالمائة (2253 م د ) في جانفي 2017.

   كما ارتفعت الواردات بنسبة 9ر24 بالمائة مقابل 6ر34 بالمائة، في جانفي 2017. وقد بلغت قيمتها 2ر4341 م د مقابل 8ر3474 م د.

   يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (9ر38 بالمائة) خلال شھر جانفي 2018 إلى جل القطاعات. وتم تسجيل زيادة ھامة في صادرات قطاع الطاقة بنسبة 2ر273 بالمائة نتيجة ارتفاع صادرات النفط الخام (5ر207 م د مقابل 1ر55 م د) والمواد المكررة (5ر26 م د مقابل 6ر7 م د). وتطور قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 7ر93 بالمائة نتيجة الإرتفاع المسجل في مبيعات زيت الزيتون (2ر236 م د مقابل 9ر71 م د) والتمور (6ر84 م د مقابل 1ر59 م د) وكذلك الصناعات الميكانيكية والكھربائية بنسبة 4ر26 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 7ر26 بالمائة وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 2ر28 بالمائة.

 في المقابل، سجلت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته تراجعا بنسبة 1ر25 بالمائة نتيجة انخفاض صادرات مادة الحامض الفسفوري (9ر31 م د مقابل 4ر39 م د).

   بالنسبة الى الواردات، لاحظ المعهد تسجيل ّزيادة ھامة على مستوى كل القطاعات وخاصة منھا الطاقة الذي تطور بنسبة 58 بالمائة نتيجة الزيادة الملحوظة في واردات المواد المكررة (5ر432 م د مقابل 5ر286 م د). كما سجلت المواد الأولية والفسفاطية ارتفاعا بنسبة 2ر46 بالمائة والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 4ر41 بالمائة ومواد التجھيز بنسبة 5ر24 بالمائة.

   كما سجلت المواد الفلاحية والغذائية الأساسية شبه استقرار (تطور بنسبة 6ر0 بالمائة) وارتفعت الواردات دون احتساب قطاع الطاقة بنسبة 21 بالمائة.

 

وات
تقرؤون أيضا
رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا تجسّسوا على قصر قرطاج
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس – الشروق - تحقيق : منى البوعزيزي: في الجزء الثاني من التحقيق حول اتهامات رجل أعمال فرنسي في تزعمه...
المزيد >>
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة...
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق) - تحقيق : منى البوعزيزي: بعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من مستشار وزير الصحة ومدير...
المزيد >>
دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018 السّاعة 22:48
تابع لاعب الوسط الدولي التونسي يوسف المساكني تالقه مع الدحيل بتسجيله ثنائية في المباراة التي فاز خلالها...
المزيد >>
سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018 السّاعة 22:39
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اختص اليوم مقر ولاية سيدي بوزيد جلسة عمل اشرف عليها والي الجهة وحضرها...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018 | 20:40

تقلص عجز الميزان التجاري، في شهر جانفي 2018، بشكل طفيف ليصل إلى 7ر1211 مليون دينار (م د) مقابل 8ر1221 م د خلال نفس الفترة من 2017، وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، تحسنا هاما بنحو 2ر7 نقطة ليبلغ 1ر72 بالمائة مقارنة بنسبة 8ر64 بالمائة في جانفي 2017، وفق إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء.

 وانخفض مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب الطاقة ليصل إلى 858 م د. علما أن العجز التجاري لقطاع الطاقة تفاقم ليناهز 7ر353 م د (يمثل نسبة 2ر29 بالمائة من العجز الجملي) مقارنة بما تم تسجيله خلال سنة 2017 (2ر309 م د).

   وأشارت وثيقة نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس، على موقعه الإلكتروني، إلى ان العجز يفسر أساسا، باختلال توازن المبادلات المسجلة مع بعض البلدان مثل الصين (4ر264 - مليون دينار) وروسيا (2ر193 - مليون دينار) وتركيا (7ر188 - مليون دينار) والجزائر (4ر112 - مليون دينار)    وإيطاليا (57 - مليون دينار).

   في المقابل سجلت المبادلات التجارية فائضا مع عدد من البلدان الأخرى، وأهمها فرنسا بقيمة 8ر184 م د وليبيا 7ر44 م د والمغرب 3ر39 م د.

   وأبرز المعهد تحسن نسق تطور الصادرات، خلال جانفي 2018، لترتفع الصادرات بنسبة 9ر38 بالمائة (بقيمة 5ر3129 م د) مقابل نسبة 6ر9 بالمائة (2253 م د ) في جانفي 2017.

   كما ارتفعت الواردات بنسبة 9ر24 بالمائة مقابل 6ر34 بالمائة، في جانفي 2017. وقد بلغت قيمتها 2ر4341 م د مقابل 8ر3474 م د.

   يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (9ر38 بالمائة) خلال شھر جانفي 2018 إلى جل القطاعات. وتم تسجيل زيادة ھامة في صادرات قطاع الطاقة بنسبة 2ر273 بالمائة نتيجة ارتفاع صادرات النفط الخام (5ر207 م د مقابل 1ر55 م د) والمواد المكررة (5ر26 م د مقابل 6ر7 م د). وتطور قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 7ر93 بالمائة نتيجة الإرتفاع المسجل في مبيعات زيت الزيتون (2ر236 م د مقابل 9ر71 م د) والتمور (6ر84 م د مقابل 1ر59 م د) وكذلك الصناعات الميكانيكية والكھربائية بنسبة 4ر26 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 7ر26 بالمائة وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 2ر28 بالمائة.

 في المقابل، سجلت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته تراجعا بنسبة 1ر25 بالمائة نتيجة انخفاض صادرات مادة الحامض الفسفوري (9ر31 م د مقابل 4ر39 م د).

   بالنسبة الى الواردات، لاحظ المعهد تسجيل ّزيادة ھامة على مستوى كل القطاعات وخاصة منھا الطاقة الذي تطور بنسبة 58 بالمائة نتيجة الزيادة الملحوظة في واردات المواد المكررة (5ر432 م د مقابل 5ر286 م د). كما سجلت المواد الأولية والفسفاطية ارتفاعا بنسبة 2ر46 بالمائة والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 4ر41 بالمائة ومواد التجھيز بنسبة 5ر24 بالمائة.

   كما سجلت المواد الفلاحية والغذائية الأساسية شبه استقرار (تطور بنسبة 6ر0 بالمائة) وارتفعت الواردات دون احتساب قطاع الطاقة بنسبة 21 بالمائة.

 

وات
تقرؤون أيضا
رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا تجسّسوا على قصر قرطاج
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس – الشروق - تحقيق : منى البوعزيزي: في الجزء الثاني من التحقيق حول اتهامات رجل أعمال فرنسي في تزعمه...
المزيد >>
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة...
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق) - تحقيق : منى البوعزيزي: بعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من مستشار وزير الصحة ومدير...
المزيد >>
دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018 السّاعة 22:48
تابع لاعب الوسط الدولي التونسي يوسف المساكني تالقه مع الدحيل بتسجيله ثنائية في المباراة التي فاز خلالها...
المزيد >>
سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018 السّاعة 22:39
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اختص اليوم مقر ولاية سيدي بوزيد جلسة عمل اشرف عليها والي الجهة وحضرها...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي الجديد مروان... جريدة الشروق ليوم الخميس 08 فيفري 2018 عاجل: الشاهد يقرّر إعفاء الشاذلي العيّاري من مهامه على... خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
﻿