وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع

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الشروق اون لاين – منير الزوابي:

نظم النادي الافريقي عشية اليوم الخميس حفلا على شرف لاعبي فريق كرة اليد الدوليين مكرم الميساوي واسكندر زايد وتم تكريمهما لمساهمتهما في تتويج المنتخب التونسي لكرة اليد ببطولة افريقيا للمم .

وقد حضر الحفل عدد كبير من اعضاء الهيئة التسييرية بقيادة مروان حمودية وسجلنا ايضا حضور رؤساء سابقين للفريق في مقدمتهم حمودة بن عمار وسعيد ناجي وفريد عباس وكمال ايدير كما حضر لاعبو كرة اليد للنادي الافريقي ذكورا واناثا.

وقد تكفل اللاعب السابق للفريق الشاذلي القايد بتسليم هدية مالية معتبرة من حمادي بوصبيع الى مكرم الميساوي واسكندر زايد.