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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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بن غربية والطرابلسي يجتمعان ببعض مكونات المجتمع المدني وممثلين عن التحركات الاجتماعية
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الأولى
بن غربية والطرابلسي يجتمعان ببعض مكونات المجتمع المدني وممثلين عن التحركات الاجتماعية
08 فيفري 2018 | 20:28

مثل البحث في سبل ايجاد حلول عاجلة تهم الشباب العاطل عن العمل خاصة بالمناطق الداخلية محور الاجتماع الرابع على التوالي لكل من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي مساء الخميس بعدد من مكونات المجتمع المدني وممثلين عن التحركات الاجتماعية.

 وأكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية بالمناسبة على اهمية هذه الجلسة التي تندرج في اطار مزيد التواصل مع المجتمع المدني وتبني مقترحاتهم التي من شانها وفق تقديره ان تساعد الدولة على اتخاذ جملة من الاجراءات لفائدة الشباب العاطل عن العمل وإعادة الاعتبار لهم عن طريق خلق قنوات للحوار معهم وضمان التمييز الايجابي والتنمية خاصة بالمناطق الداخلية.

وقال بن غربية ان جميع الاراء والمقترحات التي طرحت في اطار سلسلة اللقاءات وما تميزت به من فهم مشترك بين جميع الاطراف المشاركة ، سيقع تقديمها قريبا على انظار رئيس الحكومة من اجل الاطلاع على حصيلة هذه اللقاءات ، في انتظار اجتماعه مع بعض مكونات المجتمع المدني وممثلين عن التحركات الاجتماعية، حسب قوله.

   ولاحظ الوزير في هذا الاطار ان الاحتجاجات في تونس اصبحت واقعا ملموسا لا يمكن التغافل عنه منذ سنة 2011، نظرا لتواجد اسبابه العميقة التي اصبحت تستدعي المعالجة الانية من قبل الدولة عن طريق ايجاد الحلول الفعلية منها توفير مواطن الشغل ورفع التهميش على الاحياء الشعبية والمناطق الداخلية، والأخذ بعين الاعتبار الجزء الهام من المجتمع الذي يعيش على الهامش عن طريق الاقتصاد الموازي، حسب قوله.

من جانبه ثمن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي مثل هذه اللقاءات التي تجمع الطرف الحكومي بالمجتمع المدني في اطار المقاربة التشاركية والاستئناس بآرائهم، لاسيما وان عددا هاما من مكونات المجتمع المدني ملتصق اكثر من غيره من اي قوى اخرى خاصة بالفئات الشعبية، معبرا عن امله في ان يقع تبني مقترحاتهم بشكل جدي والعمل بها.

   وتمحورت مقترحات بعض مكونات المجتمع المدني خلال الاجتماع بالخصوص حول وضع استراتيجية وطنية للشباب تشارك في صياغتها جميع الوزارات المعنية والأحزاب والمجتمع المدني، وايلاء الشمال الغربي الاهمية التي يستحقها باعتباره قطب صناعي وفلاحي وسياحي يستوجب الاصلاحات على جميع المستويات ومن شانه ان يستوعب اكثر عدد ممكن من الشباب العاطل عن العمل، ومزيد العناية بالقطاع الفلاحي عن طريق ايجاد خطوط تمويل للمستغلات الفلاحية الصغيرة، علاوة على ادراج خطة اتصالية واضحة المعالم حول العلاقة بين الادارة المركزية والمجتمع المدني بالجهات في ظل غياب قنوات التواصل بين الطرفين خاصة على مستوى البرامج الوطنية.

وات
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الأولى
بن غربية والطرابلسي يجتمعان ببعض مكونات المجتمع المدني وممثلين عن التحركات الاجتماعية
08 فيفري 2018 | 20:28

مثل البحث في سبل ايجاد حلول عاجلة تهم الشباب العاطل عن العمل خاصة بالمناطق الداخلية محور الاجتماع الرابع على التوالي لكل من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي مساء الخميس بعدد من مكونات المجتمع المدني وممثلين عن التحركات الاجتماعية.

 وأكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية بالمناسبة على اهمية هذه الجلسة التي تندرج في اطار مزيد التواصل مع المجتمع المدني وتبني مقترحاتهم التي من شانها وفق تقديره ان تساعد الدولة على اتخاذ جملة من الاجراءات لفائدة الشباب العاطل عن العمل وإعادة الاعتبار لهم عن طريق خلق قنوات للحوار معهم وضمان التمييز الايجابي والتنمية خاصة بالمناطق الداخلية.

وقال بن غربية ان جميع الاراء والمقترحات التي طرحت في اطار سلسلة اللقاءات وما تميزت به من فهم مشترك بين جميع الاطراف المشاركة ، سيقع تقديمها قريبا على انظار رئيس الحكومة من اجل الاطلاع على حصيلة هذه اللقاءات ، في انتظار اجتماعه مع بعض مكونات المجتمع المدني وممثلين عن التحركات الاجتماعية، حسب قوله.

   ولاحظ الوزير في هذا الاطار ان الاحتجاجات في تونس اصبحت واقعا ملموسا لا يمكن التغافل عنه منذ سنة 2011، نظرا لتواجد اسبابه العميقة التي اصبحت تستدعي المعالجة الانية من قبل الدولة عن طريق ايجاد الحلول الفعلية منها توفير مواطن الشغل ورفع التهميش على الاحياء الشعبية والمناطق الداخلية، والأخذ بعين الاعتبار الجزء الهام من المجتمع الذي يعيش على الهامش عن طريق الاقتصاد الموازي، حسب قوله.

من جانبه ثمن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي مثل هذه اللقاءات التي تجمع الطرف الحكومي بالمجتمع المدني في اطار المقاربة التشاركية والاستئناس بآرائهم، لاسيما وان عددا هاما من مكونات المجتمع المدني ملتصق اكثر من غيره من اي قوى اخرى خاصة بالفئات الشعبية، معبرا عن امله في ان يقع تبني مقترحاتهم بشكل جدي والعمل بها.

   وتمحورت مقترحات بعض مكونات المجتمع المدني خلال الاجتماع بالخصوص حول وضع استراتيجية وطنية للشباب تشارك في صياغتها جميع الوزارات المعنية والأحزاب والمجتمع المدني، وايلاء الشمال الغربي الاهمية التي يستحقها باعتباره قطب صناعي وفلاحي وسياحي يستوجب الاصلاحات على جميع المستويات ومن شانه ان يستوعب اكثر عدد ممكن من الشباب العاطل عن العمل، ومزيد العناية بالقطاع الفلاحي عن طريق ايجاد خطوط تمويل للمستغلات الفلاحية الصغيرة، علاوة على ادراج خطة اتصالية واضحة المعالم حول العلاقة بين الادارة المركزية والمجتمع المدني بالجهات في ظل غياب قنوات التواصل بين الطرفين خاصة على مستوى البرامج الوطنية.

وات
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نورالدين بالطيب
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