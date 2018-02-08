قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية

الكاف -الشروق أون لاين- محمد النموشي:

بعد الفراغ الإداري الذي عرفته بلدية قلعة سنان من ولاية الكاف في خطة الكتابة العامة منذ سنة 2015 تم تعيين ابن المدينة منير نور في هذه الخطة والكاتب العام الجديد من مواليد سنة 1964 وهو من رجال التعليم حيث سبق له أن شغل خطة معلم لسنوات طويلة فقيم عام ثم مدير لدار الثقافة وهو النائب الأول في النيابة الخصوصية وسيتسلم مهامه الجديدة يوم غرة مارس القادم.