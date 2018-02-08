ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر

تابع لاعب الوسط الدولي التونسي يوسف المساكني تالقه مع الدحيل بتسجيله ثنائية في المباراة التي فاز خلالها فريقه على مضيفه الغرافة 5-1 يوم الخميس في اطار الجولة السادسة عشرة لدوري نجوم قطر لكرة القدم.

وجاءت ثنائية المساكني في الدقيقتين 19 و52 ليرفع رصيده الشخصي الى 16 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق خمسة اهداف عن المغربي وزميله في الفريق يوسف العربي الذي سجل اليوم الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 23 قبل ان يهدر ركلة ثانية في الدقيقة 44. واكمل المعز علي عبد الله الخماسية بثنائية في الدقيقتين 57 و88. وبقي الدحيل متصدرا ب42 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن السد الذي تغلب من جهته على مضيفه الريان بهدفين دون رد.

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