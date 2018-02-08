احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

قرر 10 عمال اصيلي ولاية تطاوين الدخول في اعتصام مفتوح امام مقر الولاية احتجاجا على عملية طردهم من قبل شركة الجنوب للخدمات وتعويضهم بمنتدبين جدد، علما وان هؤلاء العمال تم انتدابهم بصفة رسمية منذ مارس 2014 بشركة وينستار التي أغلقت أبوابها وغادرت في الفترة الأخيرة صحراء تطاوين ليصبحوا في علاقة شغلية مباشرة بشركة الجنوب للخدمات.

وللتذكير، فان ان هؤلاء العمال كانوا من بين المعتصمين تحت مظلة الاتحاد الجهوي للشغل من اجل تاسيس شركة الخدمات للجنوب .