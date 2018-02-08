قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

الشروق اون لاين – منير الزوابي:

اكد قيس عطية للشروق اون لاين منذ قليل انه تم تعيينه رئيسا لفرع كرة اليد بالترجي الرياضي التونسي .

ويشار الى ان قيس عطيّة سبق له ان تولى رئاسة فرع كرة اليد بالترجي في وقت سابق قبل أن يغادر تاركا المنصب للسعد السراي.