توقيع إتفاقية مشتركة بين تونس و ألمانيا لتفادي الازدواج الضريبي على الدخل و الثروة

وقع بعد ظهر اليوم الخميس وزير المالية رضا شلغوم، وسفير جمهورية ألمانيا الإتحادية أندرياس راينكيه بمقر وزارة المالية، اتفاقية مشتركة لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة بين البلدين.

وبين وزير المالية أن هذه الإتفاقية جاءت لتجسيم علاقات التعاون بين البلدين، حيث سيتم بمقتضاها مراجعة إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين البلدين منذ 23 ديسمبر 1975، مشيرا إلى أنه يتم حاليا مناقشة مشاريع استثمار بين مستثمرين من البلدين

وذكر في تصريح لـ (وات) أن الحكومة تدرس إمكانيات الخروج من قائمة الدول ذات المخاطر العالية المتعلقة بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال التي صادق عليها البرلمان الأوروبي يوم أمس الأربعاء، مبينا أن هذه الإتفاقية المبرمة مع ألمانيا تثبت أن الشريك الأوروبي يثق في جدية تونس في حربها على تبييض الأموال.

من جانبه قال اندرياس راينكيه، أن ألمانيا تؤمن بالتجربة الديمقراطية التونسية، وهي ملتزمة بضمان إستمرارية التعاون في كل المجالات و خاصة منها المجال المالي.

وات