توقيع إتفاقية مشتركة بين تونس و ألمانيا لتفادي الازدواج الضريبي على الدخل و الثروة

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وقع بعد ظهر اليوم الخميس وزير المالية رضا شلغوم، وسفير جمهورية ألمانيا الإتحادية أندرياس راينكيه بمقر وزارة المالية، اتفاقية مشتركة لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة بين البلدين.
وبين وزير المالية أن هذه الإتفاقية جاءت لتجسيم علاقات التعاون بين البلدين، حيث سيتم بمقتضاها مراجعة إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين البلدين منذ 23 ديسمبر 1975، مشيرا إلى أنه يتم حاليا مناقشة مشاريع استثمار بين مستثمرين من البلدين
وذكر في تصريح لـ (وات) أن الحكومة تدرس إمكانيات الخروج من قائمة الدول ذات المخاطر العالية المتعلقة بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال التي صادق عليها البرلمان الأوروبي يوم أمس الأربعاء، مبينا أن هذه الإتفاقية المبرمة مع ألمانيا تثبت أن الشريك الأوروبي يثق في جدية تونس في حربها على تبييض الأموال.
من جانبه قال اندرياس راينكيه، أن ألمانيا تؤمن بالتجربة الديمقراطية التونسية، وهي ملتزمة بضمان إستمرارية التعاون في كل المجالات و خاصة منها المجال المالي.
وقع بعد ظهر اليوم الخميس وزير المالية رضا شلغوم، وسفير جمهورية ألمانيا الإتحادية أندرياس راينكيه بمقر وزارة المالية، اتفاقية مشتركة لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة بين البلدين.
وبين وزير المالية أن هذه الإتفاقية جاءت لتجسيم علاقات التعاون بين البلدين، حيث سيتم بمقتضاها مراجعة إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين البلدين منذ 23 ديسمبر 1975، مشيرا إلى أنه يتم حاليا مناقشة مشاريع استثمار بين مستثمرين من البلدين
وذكر في تصريح لـ (وات) أن الحكومة تدرس إمكانيات الخروج من قائمة الدول ذات المخاطر العالية المتعلقة بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال التي صادق عليها البرلمان الأوروبي يوم أمس الأربعاء، مبينا أن هذه الإتفاقية المبرمة مع ألمانيا تثبت أن الشريك الأوروبي يثق في جدية تونس في حربها على تبييض الأموال.
من جانبه قال اندرياس راينكيه، أن ألمانيا تؤمن بالتجربة الديمقراطية التونسية، وهي ملتزمة بضمان إستمرارية التعاون في كل المجالات و خاصة منها المجال المالي.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-