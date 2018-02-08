عملاق إسباني يطلب ضم أيوب الكعبي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تلقى أيوب الكعبي، مهاجم نهضة بركان والمنتخب المغربي للمحليين، عرضا من عملاق بالدوري الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وكشف عبد المجيد مادراني، المدير الرياضي لنهضة بركان في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أتلتيكو مدريد أظهر رغبته في التعاقد مع أيوب الكعبي".

وتألق الكعبي في بطولة أمم أفريقيا للمحليين وتوج بأحسن لاعب في البطولة، بعدما نال هداف المسابقة برصيد 9 أهداف.

وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلي الكعبي يتواجدون في إسبانيا من أجل مواصلة المفاوضات مع أتلتيكو مدريد.ورد الكعبي على اهتمام العملاق الإسباني بالقول "شرف كبير لي أن فريق مثل أتلتيكو مدريد مهتم بي".يشار إلى أن نادي نهضة بركان رفض بيع الكعبي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، للنصر السعودي.

المصدر: كووورة