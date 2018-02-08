الدستوري الحر يعتزم تقديم شكايات جزائية وادارية ضد رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ 2011

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اصدر الحزب الدستوري الحر اليوم بيانا وجهه للراي العام التونسي تلقت الشروق اون لاين نسخة منه اشار فيه الى خطورة تصنيف تونس من قبل البرلمان الأوروبي ضمن قائمة سوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب .
واعتبر حسب ذات البيان بأن الوضع الحالي الكارثي وهو وليد السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2011 ونتيجة حتمية لضلوع حكومات الترويكا في تسهيل تغلغل الإرهاب في الجبال والسماح بدخول المال الخارجي لتمويل الأحزاب والجمعيات والإضرار بالتوازنات المالية والاقتصادية للبلاد.
وحمل الدستوري الحر السلطة القائمة حاليا بمختلف رؤوسها المسؤولية القانونية والسياسية واعتبر أن هذه الخيارات "الخاطئة" حسب نص البيان من قبل مختلف الحكومات ترتقي الى جرائم ضد الدولة التونسية تستوجب المؤاخذة الإدارية والجزائية لمرتكبيها.
واعلن في خاتمة بيانه عن شروع اللجنة القانونية لحزبه في تجميع الملفات لتقديم شكايات جزائية وإدارية ضد رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2011 وكل من تورط بأي شكل من الأشكال في الاضرار بالمصالح العليا للوطن حسب نص البيان.
اصدر الحزب الدستوري الحر اليوم بيانا وجهه للراي العام التونسي تلقت الشروق اون لاين نسخة منه اشار فيه الى خطورة تصنيف تونس من قبل البرلمان الأوروبي ضمن قائمة سوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب .
واعتبر حسب ذات البيان بأن الوضع الحالي الكارثي وهو وليد السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2011 ونتيجة حتمية لضلوع حكومات الترويكا في تسهيل تغلغل الإرهاب في الجبال والسماح بدخول المال الخارجي لتمويل الأحزاب والجمعيات والإضرار بالتوازنات المالية والاقتصادية للبلاد.
وحمل الدستوري الحر السلطة القائمة حاليا بمختلف رؤوسها المسؤولية القانونية والسياسية واعتبر أن هذه الخيارات "الخاطئة" حسب نص البيان من قبل مختلف الحكومات ترتقي الى جرائم ضد الدولة التونسية تستوجب المؤاخذة الإدارية والجزائية لمرتكبيها.
واعلن في خاتمة بيانه عن شروع اللجنة القانونية لحزبه في تجميع الملفات لتقديم شكايات جزائية وإدارية ضد رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2011 وكل من تورط بأي شكل من الأشكال في الاضرار بالمصالح العليا للوطن حسب نص البيان.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-