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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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الدستوري الحر يعتزم تقديم شكايات جزائية وادارية ضد رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ 2011
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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السياسي
الدستوري الحر يعتزم تقديم شكايات جزائية وادارية ضد رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ 2011
08 فيفري 2018 | 18:07

اصدر الحزب الدستوري الحر اليوم بيانا وجهه للراي العام التونسي تلقت الشروق اون لاين نسخة منه اشار فيه الى خطورة تصنيف تونس من قبل البرلمان الأوروبي ضمن قائمة سوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب .

واعتبر حسب ذات البيان بأن الوضع الحالي الكارثي وهو وليد السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2011 ونتيجة حتمية لضلوع حكومات الترويكا في تسهيل تغلغل الإرهاب في الجبال والسماح بدخول المال الخارجي لتمويل الأحزاب والجمعيات والإضرار بالتوازنات المالية والاقتصادية للبلاد.

وحمل الدستوري الحر السلطة القائمة حاليا بمختلف رؤوسها المسؤولية القانونية والسياسية واعتبر أن هذه الخيارات "الخاطئة" حسب نص البيان من قبل مختلف الحكومات ترتقي الى جرائم ضد الدولة التونسية تستوجب المؤاخذة الإدارية والجزائية لمرتكبيها.

واعلن في خاتمة بيانه عن شروع اللجنة القانونية لحزبه في تجميع الملفات لتقديم شكايات جزائية وإدارية ضد رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2011 وكل من تورط بأي شكل من الأشكال في الاضرار بالمصالح العليا للوطن حسب نص البيان.

 

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السياسي
الدستوري الحر يعتزم تقديم شكايات جزائية وادارية ضد رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ 2011
08 فيفري 2018 | 18:07

اصدر الحزب الدستوري الحر اليوم بيانا وجهه للراي العام التونسي تلقت الشروق اون لاين نسخة منه اشار فيه الى خطورة تصنيف تونس من قبل البرلمان الأوروبي ضمن قائمة سوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب .

واعتبر حسب ذات البيان بأن الوضع الحالي الكارثي وهو وليد السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2011 ونتيجة حتمية لضلوع حكومات الترويكا في تسهيل تغلغل الإرهاب في الجبال والسماح بدخول المال الخارجي لتمويل الأحزاب والجمعيات والإضرار بالتوازنات المالية والاقتصادية للبلاد.

وحمل الدستوري الحر السلطة القائمة حاليا بمختلف رؤوسها المسؤولية القانونية والسياسية واعتبر أن هذه الخيارات "الخاطئة" حسب نص البيان من قبل مختلف الحكومات ترتقي الى جرائم ضد الدولة التونسية تستوجب المؤاخذة الإدارية والجزائية لمرتكبيها.

واعلن في خاتمة بيانه عن شروع اللجنة القانونية لحزبه في تجميع الملفات لتقديم شكايات جزائية وإدارية ضد رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2011 وكل من تورط بأي شكل من الأشكال في الاضرار بالمصالح العليا للوطن حسب نص البيان.

 

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نداء تونس: اجتماع في نهاية الأسبوع للإعلان عن قائمات مرشحي الحركة للانتخابات البلدية
08 فيفري 2018 السّاعة 21:02
أكد منجي الحرباوي الناطق الرسمي باسم حركة نداء...
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حدث وحديث:من المسؤول عن تلطيخ اسم تونس؟
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مرّة أخرى وفي أقل من شهرين يُشوّه اسم تونس...
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08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ظهر في فيديو عبر الـ"فايسبوك" وهو يتهكم على كلام...
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نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
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