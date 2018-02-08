تاجيل النظر في احتراز الترجي الجرجيسي ضد مدافع النجم الساحلي عمار الجمل

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قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه الدوري اليوم الخميس تاجيل النظر في احتراز الترجي الجرجيسي ضد مشاركة مدافع النجم الساحلي عمار الجمل في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم 31 جانفي الماضي لحساب الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى حسب ما افاد به "وات" معز بوراوي عضو مكتب الرابطة.
واوضح المصدر ذاته انه تمت احالة ملف الاحتراز الى لجنة القوانين التابعة للرابطة من اجل صياغة مشروع قرار وعرضه على انظار مكتب الرابطة يوم الخميس القادم مشيرا من جهة اخرى الى ان الترجي الجرجيسي كان قد طالب مقابلة مكتب الرابطة غير انه تخلف عن الحضور.
وكان الترجي الجرجيسي قد تقدم باحتراز ضد شرعية مشاركة المدافع عمار الجمل معتبرا ان اللاعب لم يستوف عقوبة الانذار الثالث. يذكر ان المباراة التي اقيمت بالملعب الاولمبي بسوسة انتهت بفوز النجم الساحلي 3-1.
قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه الدوري اليوم الخميس تاجيل النظر في احتراز الترجي الجرجيسي ضد مشاركة مدافع النجم الساحلي عمار الجمل في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم 31 جانفي الماضي لحساب الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى حسب ما افاد به "وات" معز بوراوي عضو مكتب الرابطة.
واوضح المصدر ذاته انه تمت احالة ملف الاحتراز الى لجنة القوانين التابعة للرابطة من اجل صياغة مشروع قرار وعرضه على انظار مكتب الرابطة يوم الخميس القادم مشيرا من جهة اخرى الى ان الترجي الجرجيسي كان قد طالب مقابلة مكتب الرابطة غير انه تخلف عن الحضور.
وكان الترجي الجرجيسي قد تقدم باحتراز ضد شرعية مشاركة المدافع عمار الجمل معتبرا ان اللاعب لم يستوف عقوبة الانذار الثالث. يذكر ان المباراة التي اقيمت بالملعب الاولمبي بسوسة انتهت بفوز النجم الساحلي 3-1.
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08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-