تاجيل النظر في احتراز الترجي الجرجيسي ضد مدافع النجم الساحلي عمار الجمل

قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه الدوري اليوم الخميس تاجيل النظر في احتراز الترجي الجرجيسي ضد مشاركة مدافع النجم الساحلي عمار الجمل في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم 31 جانفي الماضي لحساب الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى حسب ما افاد به "وات" معز بوراوي عضو مكتب الرابطة.

واوضح المصدر ذاته انه تمت احالة ملف الاحتراز الى لجنة القوانين التابعة للرابطة من اجل صياغة مشروع قرار وعرضه على انظار مكتب الرابطة يوم الخميس القادم مشيرا من جهة اخرى الى ان الترجي الجرجيسي كان قد طالب مقابلة مكتب الرابطة غير انه تخلف عن الحضور.

وكان الترجي الجرجيسي قد تقدم باحتراز ضد شرعية مشاركة المدافع عمار الجمل معتبرا ان اللاعب لم يستوف عقوبة الانذار الثالث. يذكر ان المباراة التي اقيمت بالملعب الاولمبي بسوسة انتهت بفوز النجم الساحلي 3-1.

وات