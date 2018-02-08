نابل: إيقاف مروج للمخدرات وحجز6 أقراص مخدرة و5 آلاف دينار بمنزله‎

مكتب نابل - الشروق أون لاين - سناء بنساسي:

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بنابل من إيقاف مروج للمخدرات بجهة الحواش بنابل وشاب كان بحوزته قرصين مخدرين وذلك على إثر توفر معلومة مفادها وجود كهل يروج للمخدرات بالجهة. وبتفتيش منزل الكهل تم العثور لديه على 6أقراص مخدرة ومبلغ مالي قدره 5 آلاف دينار متأتية من بيع الأقراص المخدرة

هذا وقد تم إيقاف الشخصين على ذمة التحقيق وفق ما أكده مصدر أمني للشروق اون لاين.