العاصمة: القبض على شخصين من أجل تدليس عقود السيارات

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة تمكنت يوم امس من إلقاء القبض على شخصين من أجل "سرقة ختم التعريف بالإمضاء تابع لإحدى البلديات بتونس العاصمة وإستعماله في تدليس عقود السيارات". وبتفتيشهما تمّ العثور على بطاقات رمادية، ختم تواريخ، شهائد فحص فني للسيارات ومبلغ مالي قدره 120 د.

بإستشارة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهما وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما ومواصلة الأبحاث لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية للأمن الوطني بالقرجاني.