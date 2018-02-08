كرة اليد: تكريم المنتخب في كلية العلوم السياسية والقانونية بتونس

نورالدين بالطيب

تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...