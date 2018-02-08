كرة اليد: تكريم المنتخب في كلية العلوم السياسية والقانونية بتونس

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الشروق اون لاين - منير الزوابي:
نزل المدرب المساعد للمنتخب الوطني لكرة اليد عمر خذيرة وقائد المنتخب مكرم الميساوي مصحوبين بالمنسق الاعلامي لجامعة كرة اليد وليد العوجي ضيوفا على نادي قانون ورياضة بكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس حيث بادر الطالب ورئيس النادي معتز الهلالي بتنظيم حفل استقبال على شرف ابطال افريقيا وتم تقديم مقطع فيديو يجسد لحظات تاريخية هامة من انجازات منتخب كرة اليد وكان اللقاء فرصة لأعضاء النادي وطلبة الكلية للحديث عن الانجاز الافريقي للمنتخب والتقاط صور تذكارية.
الشروق اون لاين - منير الزوابي:
نزل المدرب المساعد للمنتخب الوطني لكرة اليد عمر خذيرة وقائد المنتخب مكرم الميساوي مصحوبين بالمنسق الاعلامي لجامعة كرة اليد وليد العوجي ضيوفا على نادي قانون ورياضة بكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس حيث بادر الطالب ورئيس النادي معتز الهلالي بتنظيم حفل استقبال على شرف ابطال افريقيا وتم تقديم مقطع فيديو يجسد لحظات تاريخية هامة من انجازات منتخب كرة اليد وكان اللقاء فرصة لأعضاء النادي وطلبة الكلية للحديث عن الانجاز الافريقي للمنتخب والتقاط صور تذكارية.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-