القصرين: حريق بمبيت إعدادية " بوزقام"

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نشب، حوالي منتصف نهار اليوم الخميس ، حريق بمبيت الذكور بالمدرسة الاعدادية بمنطقة " بوزقام " الراجعة بالنظر الى معتمدية القصرين الجنوبية وقد تم التدخل في الابان من طرف عمال المدرسة للتخفيف من حدة هذا الحريق وتمت السيطرة عليه و اخماده بالكامل بعد تدخل أعوان الحماية المدنية، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية بالقصرين، محمد لطفي نصرلي.
وأكد نصرلي ل (وات) بالجهة أنه " لم يتم تسجيل أية أضرار بشرية جراء هذا الحريق وأن أسباب الحريق ما تزال مجهولة إلى حد الساعة في انتظار استكمال التحقيق" ، مبرزا في ذات السياق أن "أعوان الحرس الوطني تحولوا على عين المكان للتحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها رفقة أعوان الحماية المدنية ".
ونفى ذات المصدر ما تم تداوله، ظهر اليوم، من أخبار عبر عدد من وسائل الإعلام مفادها أن الحريق نتج عن احتراق إحدى الحشايا بسخان كهربائي.
نشب، حوالي منتصف نهار اليوم الخميس ، حريق بمبيت الذكور بالمدرسة الاعدادية بمنطقة " بوزقام " الراجعة بالنظر الى معتمدية القصرين الجنوبية وقد تم التدخل في الابان من طرف عمال المدرسة للتخفيف من حدة هذا الحريق وتمت السيطرة عليه و اخماده بالكامل بعد تدخل أعوان الحماية المدنية، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية بالقصرين، محمد لطفي نصرلي.
وأكد نصرلي ل (وات) بالجهة أنه " لم يتم تسجيل أية أضرار بشرية جراء هذا الحريق وأن أسباب الحريق ما تزال مجهولة إلى حد الساعة في انتظار استكمال التحقيق" ، مبرزا في ذات السياق أن "أعوان الحرس الوطني تحولوا على عين المكان للتحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها رفقة أعوان الحماية المدنية ".
ونفى ذات المصدر ما تم تداوله، ظهر اليوم، من أخبار عبر عدد من وسائل الإعلام مفادها أن الحريق نتج عن احتراق إحدى الحشايا بسخان كهربائي.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-