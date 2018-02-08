القصرين: حريق بمبيت إعدادية " بوزقام"

نشب، حوالي منتصف نهار اليوم الخميس ، حريق بمبيت الذكور بالمدرسة الاعدادية بمنطقة " بوزقام " الراجعة بالنظر الى معتمدية القصرين الجنوبية وقد تم التدخل في الابان من طرف عمال المدرسة للتخفيف من حدة هذا الحريق وتمت السيطرة عليه و اخماده بالكامل بعد تدخل أعوان الحماية المدنية، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية بالقصرين، محمد لطفي نصرلي.

وأكد نصرلي ل (وات) بالجهة أنه " لم يتم تسجيل أية أضرار بشرية جراء هذا الحريق وأن أسباب الحريق ما تزال مجهولة إلى حد الساعة في انتظار استكمال التحقيق" ، مبرزا في ذات السياق أن "أعوان الحرس الوطني تحولوا على عين المكان للتحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها رفقة أعوان الحماية المدنية ".

ونفى ذات المصدر ما تم تداوله، ظهر اليوم، من أخبار عبر عدد من وسائل الإعلام مفادها أن الحريق نتج عن احتراق إحدى الحشايا بسخان كهربائي.

وات