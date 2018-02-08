رحيل إيسكو يمهد لإتمام الصفقة المنتظرة

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كشفت تقارير صحفية، عن استقرار زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على الاستغناء عن إيسكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن خروج إيسكو من ريال مدريد يمهد لوصول البلجيكي إيدين هازارد، لصفوف الفريق الملكي قادما من تشيلسي.

وأضافت الصحيفة أن بيع إيسكو في الصيف المقبل، يعطي أولوية لقدوم هازارد من أجل تحقيق حلمه باللعب تحت قيادة مثله الأعلى زيدان.

وأشارت الصحيفة إلى أن هازارد لن يغادر تشيلسي بأقل من 200 مليوني يورو، بحسب ما تقول الصحافة البريطانية.

وسجل هازارد 13 هدفا في الموسم الجاري مقابل 7 لإيسكو وصنع 9 مقابل 6 للاعب ريال مدريد.

وكالات