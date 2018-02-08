في الذكرى 60 لاحداث الساقية: مقاومة الارهاب وانبوب الغاز اولى اهتمامات الشاهد واويحي

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الكاف ـ الشروق أون لاين ـ رشاد الصالحي:
أكد يوسف الشاهد منذ قليل أن ذكرى أحداث الساقية وحّدت مصير الشعبين الشقيقين،وكان اللقاء مثمرا تطرق إلى ثلاثة محاور وهي التعاون الاقتصادي بين تونس والجزائر الذي لم يرتق حسب الشاهد إلى مستوى التعاون السياسي والاستراتيجي الذي يجمع البلدين. وتم التركيز في هذا اللقاء على المناطق الحدودية و يضيف الشاهد هناك تفكير لخلق لجان تتكون من المناطق الحدودية تجتمع لتضع تصور لكيفية النهوض بهذه المناطق خاصة وأنها تزخر بالطاقات الكبيرة في الفلاحة والسياحة، وستجتمع هذه اللجان في بداية السداسي الأول من هذه السنة. كذلك تناول اللقاء المسألة الأمنية لمزيد التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب واليوم فرصة للتفكير في كيفية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاقتصادي ومناطق تبادل حرّ.
من جهته أكد أحمد أويحي رئيس الحكومة الجزائري أن الجزائر وتونس أول شركاء تجاريين في العالم العربي فهناك تبادل تجاري للسلع بين البلدين يقدر ب2 مليار دولار وليس هناك رقم مماثل مع أي دولة عربية أو افريقية أخرى وتونس تستقبل حوالي 2.700 مليونين سائح جزائري سنويا وعندنا في الجزائر أكثر من 50 مستثمر تونسي وهناك تعاون حدودي انطلق منذ زمن واليوم هناك التفكير في دفع أقوى للتعاون الحدودي ونفتح ملف المنطقة الاقتصادية الحرة لتكون هناك ورشات جادة وفي مستوى تطلعات المواطنين . أما عن تزويد الساقية بالغاز الطبيعي فأكد أويحي أنه مازال بعض "الرتوشات" بين الشركة الجزائرية والشركة التونسية لأن الأنبوب الجزائري على الحدود ويضيف مادمنا تمكنا من ربط شبكتنا في الطاقة الكهربائية في 4 مداخل فمن الممكن أن نرى الغاز الطبيعي في 2018 في ساقية سيدي يوسف .
الكاف ـ الشروق أون لاين ـ رشاد الصالحي:
أكد يوسف الشاهد منذ قليل أن ذكرى أحداث الساقية وحّدت مصير الشعبين الشقيقين،وكان اللقاء مثمرا تطرق إلى ثلاثة محاور وهي التعاون الاقتصادي بين تونس والجزائر الذي لم يرتق حسب الشاهد إلى مستوى التعاون السياسي والاستراتيجي الذي يجمع البلدين. وتم التركيز في هذا اللقاء على المناطق الحدودية و يضيف الشاهد هناك تفكير لخلق لجان تتكون من المناطق الحدودية تجتمع لتضع تصور لكيفية النهوض بهذه المناطق خاصة وأنها تزخر بالطاقات الكبيرة في الفلاحة والسياحة، وستجتمع هذه اللجان في بداية السداسي الأول من هذه السنة. كذلك تناول اللقاء المسألة الأمنية لمزيد التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب واليوم فرصة للتفكير في كيفية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاقتصادي ومناطق تبادل حرّ.
من جهته أكد أحمد أويحي رئيس الحكومة الجزائري أن الجزائر وتونس أول شركاء تجاريين في العالم العربي فهناك تبادل تجاري للسلع بين البلدين يقدر ب2 مليار دولار وليس هناك رقم مماثل مع أي دولة عربية أو افريقية أخرى وتونس تستقبل حوالي 2.700 مليونين سائح جزائري سنويا وعندنا في الجزائر أكثر من 50 مستثمر تونسي وهناك تعاون حدودي انطلق منذ زمن واليوم هناك التفكير في دفع أقوى للتعاون الحدودي ونفتح ملف المنطقة الاقتصادية الحرة لتكون هناك ورشات جادة وفي مستوى تطلعات المواطنين . أما عن تزويد الساقية بالغاز الطبيعي فأكد أويحي أنه مازال بعض "الرتوشات" بين الشركة الجزائرية والشركة التونسية لأن الأنبوب الجزائري على الحدود ويضيف مادمنا تمكنا من ربط شبكتنا في الطاقة الكهربائية في 4 مداخل فمن الممكن أن نرى الغاز الطبيعي في 2018 في ساقية سيدي يوسف .
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-