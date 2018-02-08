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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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القبض على عدد من العناصر للاشتباه في انتمائها الى تنظيمات ارهابية
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الأولى
القبض على عدد من العناصر للاشتباه في انتمائها الى تنظيمات ارهابية
08 فيفري 2018 | 15:58

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 28 سنة قاطن الجهة، بالتحرّي معه ثبت تنزيله تدوينات ومقاطع فيديو تُمجّد التنظيمات الإرهابيّة وتُحرّض على الإعتداء على الأمنيّين والعسكريّين بحسابه الخاصّ عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك". باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي والإشادة به".

وتمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 27 سنة قاطن معتمديّة سيدي علي بنعون وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي". المعني تعمّد تنزيل صور وتعاليق ومقاطع فيديو تمجّد الإرهاب وتُحرّض على الإرهاب بحسابه الخاصّ عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك".

وإثر توفر معلومات تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 38 سنة قاطن معتمديّة سيدي حسين السيجومي تونس العاصمة، بالتحرّي معه إعترف أنه حضر العديد من الخيمات الدّعويّة التي كان يُشرف عليها ما يُسمّى بـ "تنظيم أنصار الشريعة" الإرهابي المحظور، كما ثبت تنزيله تدوينات ومقاطع فيديو عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" تُحرّض على الإرهاب وتُمجّد التنظيمات الإرهابيّة وتنظيم "داعش" الإرهابي. باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي".

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الأولى
القبض على عدد من العناصر للاشتباه في انتمائها الى تنظيمات ارهابية
08 فيفري 2018 | 15:58

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 28 سنة قاطن الجهة، بالتحرّي معه ثبت تنزيله تدوينات ومقاطع فيديو تُمجّد التنظيمات الإرهابيّة وتُحرّض على الإعتداء على الأمنيّين والعسكريّين بحسابه الخاصّ عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك". باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي والإشادة به".

وتمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 27 سنة قاطن معتمديّة سيدي علي بنعون وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي". المعني تعمّد تنزيل صور وتعاليق ومقاطع فيديو تمجّد الإرهاب وتُحرّض على الإرهاب بحسابه الخاصّ عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك".

وإثر توفر معلومات تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 38 سنة قاطن معتمديّة سيدي حسين السيجومي تونس العاصمة، بالتحرّي معه إعترف أنه حضر العديد من الخيمات الدّعويّة التي كان يُشرف عليها ما يُسمّى بـ "تنظيم أنصار الشريعة" الإرهابي المحظور، كما ثبت تنزيله تدوينات ومقاطع فيديو عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" تُحرّض على الإرهاب وتُمجّد التنظيمات الإرهابيّة وتنظيم "داعش" الإرهابي. باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي".

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نورالدين بالطيب
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تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
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