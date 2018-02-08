القبض على عدد من العناصر للاشتباه في انتمائها الى تنظيمات ارهابية

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 28 سنة قاطن الجهة، بالتحرّي معه ثبت تنزيله تدوينات ومقاطع فيديو تُمجّد التنظيمات الإرهابيّة وتُحرّض على الإعتداء على الأمنيّين والعسكريّين بحسابه الخاصّ عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك". باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي والإشادة به".
وتمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 27 سنة قاطن معتمديّة سيدي علي بنعون وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي". المعني تعمّد تنزيل صور وتعاليق ومقاطع فيديو تمجّد الإرهاب وتُحرّض على الإرهاب بحسابه الخاصّ عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك".
وإثر توفر معلومات تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 38 سنة قاطن معتمديّة سيدي حسين السيجومي تونس العاصمة، بالتحرّي معه إعترف أنه حضر العديد من الخيمات الدّعويّة التي كان يُشرف عليها ما يُسمّى بـ "تنظيم أنصار الشريعة" الإرهابي المحظور، كما ثبت تنزيله تدوينات ومقاطع فيديو عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" تُحرّض على الإرهاب وتُمجّد التنظيمات الإرهابيّة وتنظيم "داعش" الإرهابي. باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي".
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 28 سنة قاطن الجهة، بالتحرّي معه ثبت تنزيله تدوينات ومقاطع فيديو تُمجّد التنظيمات الإرهابيّة وتُحرّض على الإعتداء على الأمنيّين والعسكريّين بحسابه الخاصّ عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك". باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي والإشادة به".
وتمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 27 سنة قاطن معتمديّة سيدي علي بنعون وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي". المعني تعمّد تنزيل صور وتعاليق ومقاطع فيديو تمجّد الإرهاب وتُحرّض على الإرهاب بحسابه الخاصّ عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك".
وإثر توفر معلومات تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 38 سنة قاطن معتمديّة سيدي حسين السيجومي تونس العاصمة، بالتحرّي معه إعترف أنه حضر العديد من الخيمات الدّعويّة التي كان يُشرف عليها ما يُسمّى بـ "تنظيم أنصار الشريعة" الإرهابي المحظور، كما ثبت تنزيله تدوينات ومقاطع فيديو عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" تُحرّض على الإرهاب وتُمجّد التنظيمات الإرهابيّة وتنظيم "داعش" الإرهابي. باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي".
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-