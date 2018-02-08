السبسي يحيل مقترح إعفاء الشاذلي العياري من مهامه إلى مجلس نواب الشعب

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قرر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الخميس 8 فيفري 2018 ، إحالة مقترح رئيس الحكومة إعفاء الشاذلي العياري من مهامه على رأس البنك المركزي التونسي وتعيين مروان العباسي خلفا له، إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قرر أمس الأربعاء تفعيل إجراءات إعفاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، من مهامه واقتراح تعيين مروان العباسي خلفا له.
ويأتي تفعيل إجراءات إقالة محافظ البنك المركزي في إطار العمل بأحكام الفصل 78 من الدستور، الذي ينص على "تولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية: "تعيين محافظ البنك المركزي بإقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء".
قرر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الخميس 8 فيفري 2018 ، إحالة مقترح رئيس الحكومة إعفاء الشاذلي العياري من مهامه على رأس البنك المركزي التونسي وتعيين مروان العباسي خلفا له، إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قرر أمس الأربعاء تفعيل إجراءات إعفاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، من مهامه واقتراح تعيين مروان العباسي خلفا له.
ويأتي تفعيل إجراءات إقالة محافظ البنك المركزي في إطار العمل بأحكام الفصل 78 من الدستور، الذي ينص على "تولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية: "تعيين محافظ البنك المركزي بإقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء".
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-