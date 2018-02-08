السبسي يحيل مقترح إعفاء الشاذلي العياري من مهامه إلى مجلس نواب الشعب

قرر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الخميس 8 فيفري 2018 ، إحالة مقترح رئيس الحكومة إعفاء الشاذلي العياري من مهامه على رأس البنك المركزي التونسي وتعيين مروان العباسي خلفا له، إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قرر أمس الأربعاء تفعيل إجراءات إعفاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، من مهامه واقتراح تعيين مروان العباسي خلفا له.

ويأتي تفعيل إجراءات إقالة محافظ البنك المركزي في إطار العمل بأحكام الفصل 78 من الدستور، الذي ينص على "تولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية: "تعيين محافظ البنك المركزي بإقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء".

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