الكرة الطائرة: فؤاد كمون مدربا جديدا للترجي

الشروق اون لاين – عبد المجيد مصلح:

تم اليوم تعيين فؤاد كمون مدربا جديدا لاكابر الترجي الرياض التونسي في الكرة الطائرة بمساعدة كريم عياد . كما تم اختيار شكيب بوسلامة رئيسا لفرع الكرة الطائرة . كمون وبوسلامة عملا معا في الترجي سابقا وها ان الثنائي يجدد العهد بعد تراجع مستوى الفريق رغم انه في طليعة البلاي اوف حاليا.