اصيب اثر مطاردة عسكرية: وفاة شاب بعد غيبوبة دامت 5 ايام‎

مدنين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

توفي منذ قليل، شاب اصيل معتمدية ذهيبة من ولاية تطاوين باحدى المصحات الخاصة بجرجيس من ولاية مدنين متاثرا باصابته البليغة بعد ان تعرض الى حادث انقلاب سيارة اثر مطاردة عسكرية بمنطقة لرزط الحدودية.

وحسب المعلومات التي لدينا، فان الضحية في العشرينات من عمره واب لبنتين وهو يشتغل في التجارة الموازية. وقد تعرض، مساء الاحد الماضي، الى حادث مرور رفقة زميله الذي مازال يرقد بالمستشفى الجهوي بتطاوين اثر مطاردة عسكرية بالمنطقة العازلة مما اسفر عن انقلاب سيارتهما.