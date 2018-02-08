بين نصرالله وسيدي بوزيد: حجز سيارة مسروقة
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بين نصرالله وسيدي بوزيد: حجز سيارة مسروقة
الشروق اون لاين- مكتب القيروان- أيمن محرزي
تمكنت يوم الخميس 08 فيفري 2018، فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بوحجلة من حجز سيارة مسروقة نوع "دي ماكس" مسروقة بمدخل منطقة المحارزية من معتمدية اولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد بعد نصب كمين وقد تم حجز السيارة في حين لاذ سائقها بالفرار وبعد التثبت من اللوحة المنجمية اتضح أن السيارة مسروقة من الباطن من ولاية القيروان.
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بين نصرالله وسيدي بوزيد: حجز سيارة مسروقة
الشروق اون لاين- مكتب القيروان- أيمن محرزي
تمكنت يوم الخميس 08 فيفري 2018، فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بوحجلة من حجز سيارة مسروقة نوع "دي ماكس" مسروقة بمدخل منطقة المحارزية من معتمدية اولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد بعد نصب كمين وقد تم حجز السيارة في حين لاذ سائقها بالفرار وبعد التثبت من اللوحة المنجمية اتضح أن السيارة مسروقة من الباطن من ولاية القيروان.
رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا تجسّسوا على قصر قرطاج
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس – الشروق - تحقيق : منى البوعزيزي: في الجزء الثاني من التحقيق حول اتهامات رجل أعمال فرنسي في تزعمه...المزيد >>
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة...
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق) - تحقيق : منى البوعزيزي: بعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من مستشار وزير الصحة ومدير...المزيد >>
دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018 السّاعة 22:48
تابع لاعب الوسط الدولي التونسي يوسف المساكني تالقه مع الدحيل بتسجيله ثنائية في المباراة التي فاز خلالها...المزيد >>
سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018 السّاعة 22:39
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اختص اليوم مقر ولاية سيدي بوزيد جلسة عمل اشرف عليها والي الجهة وحضرها...المزيد >>
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-
نورالدين بالطيبالقائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...المزيد >>
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