بين نصرالله وسيدي بوزيد: حجز سيارة مسروقة

الشروق اون لاين- مكتب القيروان- أيمن محرزي

تمكنت يوم الخميس 08 فيفري 2018، فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بوحجلة من حجز سيارة مسروقة نوع "دي ماكس" مسروقة بمدخل منطقة المحارزية من معتمدية اولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد بعد نصب كمين وقد تم حجز السيارة في حين لاذ سائقها بالفرار وبعد التثبت من اللوحة المنجمية اتضح أن السيارة مسروقة من الباطن من ولاية القيروان.