حاجب العيون: اهالي يطالبون بضرورة مراقبة اشغال تعبيد وترصيف الطرقات

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الشروق اون لاين- مكتب القيروان - أيمن محرزي
اكد عدد من مكونات المجتمع المدني بحاجب العيون يوم الخميس 08 فيفري 2018 على ضرورة متابعة اشغال مشروع تعبيد وترصيف وانارة كلّ من احياء النصر والزياتين والبعض من الانهج المتواجدة بوسط مدينة حاجب العيون بتكلفة إجمالية تتعدّى المليار والنصف تحت اشراف وكالة التهذيب والتهيئة العمرانية وأضاف ان المشروع معطل لمدة ثلاثة اشهر، وبين الحين والاخر يقع ضخ الانهج بالماء في عملية لذرّ الرماد على العيون على حد تعبير صالح السباعي احد متساكني الجهة واكد علي وجود تجاوزات في نوعية الاشغال التي يقوم بها المقاول المكلّف بالإنجاز حيث لا يقع احترام المواصفات الفنية المطلوبة مثال ذلك تعبئة الطرقات بأكداس من الحجارة قبل ان يقع ردمها بالأتربة المخصصة لذلك .وهي مواصفات غير فنّية. وأضاف أن مثل هذه التجاوزات يدفع ضريبتها المواطن الحاجبي وذلك تحت شعار "ادفع ادفع اش يهمك في فلوس البيليك" وأضاف أن جميع اهلي الجهة أطلق صيحة فزع وأطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيقوا.. فيقوا يا حواجبية .. هذه البداية وردوّوا بالكم من الحفر في الثنيّة".
الشروق اون لاين- مكتب القيروان - أيمن محرزي
اكد عدد من مكونات المجتمع المدني بحاجب العيون يوم الخميس 08 فيفري 2018 على ضرورة متابعة اشغال مشروع تعبيد وترصيف وانارة كلّ من احياء النصر والزياتين والبعض من الانهج المتواجدة بوسط مدينة حاجب العيون بتكلفة إجمالية تتعدّى المليار والنصف تحت اشراف وكالة التهذيب والتهيئة العمرانية وأضاف ان المشروع معطل لمدة ثلاثة اشهر، وبين الحين والاخر يقع ضخ الانهج بالماء في عملية لذرّ الرماد على العيون على حد تعبير صالح السباعي احد متساكني الجهة واكد علي وجود تجاوزات في نوعية الاشغال التي يقوم بها المقاول المكلّف بالإنجاز حيث لا يقع احترام المواصفات الفنية المطلوبة مثال ذلك تعبئة الطرقات بأكداس من الحجارة قبل ان يقع ردمها بالأتربة المخصصة لذلك .وهي مواصفات غير فنّية. وأضاف أن مثل هذه التجاوزات يدفع ضريبتها المواطن الحاجبي وذلك تحت شعار "ادفع ادفع اش يهمك في فلوس البيليك" وأضاف أن جميع اهلي الجهة أطلق صيحة فزع وأطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيقوا.. فيقوا يا حواجبية .. هذه البداية وردوّوا بالكم من الحفر في الثنيّة".
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-