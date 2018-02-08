حاجب العيون: اهالي يطالبون بضرورة مراقبة اشغال تعبيد وترصيف الطرقات

الشروق اون لاين- مكتب القيروان - أيمن محرزي

اكد عدد من مكونات المجتمع المدني بحاجب العيون يوم الخميس 08 فيفري 2018 على ضرورة متابعة اشغال مشروع تعبيد وترصيف وانارة كلّ من احياء النصر والزياتين والبعض من الانهج المتواجدة بوسط مدينة حاجب العيون بتكلفة إجمالية تتعدّى المليار والنصف تحت اشراف وكالة التهذيب والتهيئة العمرانية وأضاف ان المشروع معطل لمدة ثلاثة اشهر، وبين الحين والاخر يقع ضخ الانهج بالماء في عملية لذرّ الرماد على العيون على حد تعبير صالح السباعي احد متساكني الجهة واكد علي وجود تجاوزات في نوعية الاشغال التي يقوم بها المقاول المكلّف بالإنجاز حيث لا يقع احترام المواصفات الفنية المطلوبة مثال ذلك تعبئة الطرقات بأكداس من الحجارة قبل ان يقع ردمها بالأتربة المخصصة لذلك .وهي مواصفات غير فنّية. وأضاف أن مثل هذه التجاوزات يدفع ضريبتها المواطن الحاجبي وذلك تحت شعار "ادفع ادفع اش يهمك في فلوس البيليك" وأضاف أن جميع اهلي الجهة أطلق صيحة فزع وأطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيقوا.. فيقوا يا حواجبية .. هذه البداية وردوّوا بالكم من الحفر في الثنيّة".