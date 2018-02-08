موسم التخفيضات الشتوية: تسجيل 38 مخالفة والمشاركة الاعلى في تونس الكبرى

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

كشفت حصيلة التقييمات الأولية التي أنجزتها مصالح وزارة التجارة حول موسم التخفيضات الشتوية لسنة 2018 تدوين 38 مخالفة من قبل فرق المراقبة الاقتصادية تم رصدها منذ انطلاق موسم التخفيضات يوم 20 جانفي الفارط و إلى غاية يوم 06 فيفري الجاري.

وتتوزع قائمة المخالفات المرتكبة إلى 12 مخالفة تتعلق بالتخفيضات غير القانونية و11 مخالفة بسبب عدم إيداع تصاريح و06 مخالفات لعدم اعتماد التأشير وإشهار الأسعار و09 مخالفات تتعلق بحيازة بضاعة مجهولة المصدر.

وتؤكد كشوفات المتابعة إلى غاية يوم 06 فيفري الحالي أن 2302 نقطة بيع انخرطت في موسم التخفيضات الشتوية للسنة الحالية واحتل إقليم تونس الكبرى المركز الأول في نسب المشاركة بـ56 بالمائة يليه إقليم الجنوب ثانيا بنسبة 18 بالمائة وإقليم الوسط والساحل ثالثا بنسبة 15 بالمائة ثم إقليم الشمال رابعا بنسبة 11 بالمائة.

وبحسب القطاعات توزعت نسبة المشاركة الى 65 بالمائة للملابس الجاهزة و18 بالمائة للأحذية و06 بالمائة لقطاع التحف والهدايا ومواد التجميل و 08 بالمائة لقطاعات أخرى ( كهرومنزلية والنظارات..) و02 بالمائة لقطاع الأثاث والأقمشة.

يذكر أن موسم التخفيضات الشتوية لسنة 2017 كان قد شهد انخراط 2562 نقطة بيع و رافقه تسجيل 332 مخالفة اقتصادية كحصيلة نهائية.