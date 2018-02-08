موسم التخفيضات الشتوية: تسجيل 38 مخالفة والمشاركة الاعلى في تونس الكبرى

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كشفت حصيلة التقييمات الأولية التي أنجزتها مصالح وزارة التجارة حول موسم التخفيضات الشتوية لسنة 2018 تدوين 38 مخالفة من قبل فرق المراقبة الاقتصادية تم رصدها منذ انطلاق موسم التخفيضات يوم 20 جانفي الفارط و إلى غاية يوم 06 فيفري الجاري.
وتتوزع قائمة المخالفات المرتكبة إلى 12 مخالفة تتعلق بالتخفيضات غير القانونية و11 مخالفة بسبب عدم إيداع تصاريح و06 مخالفات لعدم اعتماد التأشير وإشهار الأسعار و09 مخالفات تتعلق بحيازة بضاعة مجهولة المصدر.
وتؤكد كشوفات المتابعة إلى غاية يوم 06 فيفري الحالي أن 2302 نقطة بيع انخرطت في موسم التخفيضات الشتوية للسنة الحالية واحتل إقليم تونس الكبرى المركز الأول في نسب المشاركة بـ56 بالمائة يليه إقليم الجنوب ثانيا بنسبة 18 بالمائة وإقليم الوسط والساحل ثالثا بنسبة 15 بالمائة ثم إقليم الشمال رابعا بنسبة 11 بالمائة.
وبحسب القطاعات توزعت نسبة المشاركة الى 65 بالمائة للملابس الجاهزة و18 بالمائة للأحذية و06 بالمائة لقطاع التحف والهدايا ومواد التجميل و 08 بالمائة لقطاعات أخرى ( كهرومنزلية والنظارات..) و02 بالمائة لقطاع الأثاث والأقمشة.
يذكر أن موسم التخفيضات الشتوية لسنة 2017 كان قد شهد انخراط 2562 نقطة بيع و رافقه تسجيل 332 مخالفة اقتصادية كحصيلة نهائية.
كشفت حصيلة التقييمات الأولية التي أنجزتها مصالح وزارة التجارة حول موسم التخفيضات الشتوية لسنة 2018 تدوين 38 مخالفة من قبل فرق المراقبة الاقتصادية تم رصدها منذ انطلاق موسم التخفيضات يوم 20 جانفي الفارط و إلى غاية يوم 06 فيفري الجاري.
وتتوزع قائمة المخالفات المرتكبة إلى 12 مخالفة تتعلق بالتخفيضات غير القانونية و11 مخالفة بسبب عدم إيداع تصاريح و06 مخالفات لعدم اعتماد التأشير وإشهار الأسعار و09 مخالفات تتعلق بحيازة بضاعة مجهولة المصدر.
وتؤكد كشوفات المتابعة إلى غاية يوم 06 فيفري الحالي أن 2302 نقطة بيع انخرطت في موسم التخفيضات الشتوية للسنة الحالية واحتل إقليم تونس الكبرى المركز الأول في نسب المشاركة بـ56 بالمائة يليه إقليم الجنوب ثانيا بنسبة 18 بالمائة وإقليم الوسط والساحل ثالثا بنسبة 15 بالمائة ثم إقليم الشمال رابعا بنسبة 11 بالمائة.
وبحسب القطاعات توزعت نسبة المشاركة الى 65 بالمائة للملابس الجاهزة و18 بالمائة للأحذية و06 بالمائة لقطاع التحف والهدايا ومواد التجميل و 08 بالمائة لقطاعات أخرى ( كهرومنزلية والنظارات..) و02 بالمائة لقطاع الأثاث والأقمشة.
يذكر أن موسم التخفيضات الشتوية لسنة 2017 كان قد شهد انخراط 2562 نقطة بيع و رافقه تسجيل 332 مخالفة اقتصادية كحصيلة نهائية.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-