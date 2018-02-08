الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 08 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
موسم التخفيضات الشتوية: تسجيل 38 مخالفة والمشاركة الاعلى في تونس الكبرى
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي الجديد مروان... جريدة الشروق ليوم الخميس 08 فيفري 2018 عاجل: الشاهد يقرّر إعفاء الشاذلي العيّاري من مهامه على... خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
الأولى
موسم التخفيضات الشتوية: تسجيل 38 مخالفة والمشاركة الاعلى في تونس الكبرى
08 فيفري 2018 | 14:47

كشفت حصيلة التقييمات الأولية التي أنجزتها مصالح وزارة التجارة حول موسم التخفيضات الشتوية لسنة 2018 تدوين 38 مخالفة من قبل فرق المراقبة الاقتصادية تم رصدها منذ انطلاق موسم التخفيضات يوم 20 جانفي الفارط و إلى غاية يوم 06 فيفري الجاري.

وتتوزع قائمة المخالفات المرتكبة إلى 12 مخالفة تتعلق بالتخفيضات غير القانونية و11 مخالفة بسبب عدم إيداع تصاريح  و06 مخالفات لعدم اعتماد التأشير وإشهار الأسعار و09 مخالفات تتعلق بحيازة بضاعة مجهولة المصدر.

وتؤكد كشوفات المتابعة إلى غاية يوم 06 فيفري الحالي أن 2302 نقطة بيع انخرطت في موسم التخفيضات الشتوية للسنة الحالية واحتل إقليم تونس الكبرى المركز الأول في نسب المشاركة بـ56 بالمائة يليه إقليم الجنوب ثانيا بنسبة 18 بالمائة وإقليم الوسط والساحل ثالثا بنسبة 15 بالمائة ثم إقليم الشمال رابعا بنسبة 11 بالمائة.

وبحسب القطاعات توزعت نسبة المشاركة الى 65 بالمائة للملابس الجاهزة و18 بالمائة للأحذية و06 بالمائة لقطاع التحف والهدايا ومواد التجميل و 08 بالمائة لقطاعات أخرى ( كهرومنزلية  والنظارات..) و02 بالمائة لقطاع الأثاث والأقمشة.

يذكر أن موسم التخفيضات الشتوية لسنة 2017 كان قد شهد انخراط 2562 نقطة بيع و رافقه تسجيل 332 مخالفة اقتصادية كحصيلة نهائية.

تقرؤون أيضا
رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا تجسّسوا على قصر قرطاج
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس – الشروق - تحقيق : منى البوعزيزي: في الجزء الثاني من التحقيق حول اتهامات رجل أعمال فرنسي في تزعمه...
المزيد >>
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة...
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق) - تحقيق : منى البوعزيزي: بعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من مستشار وزير الصحة ومدير...
المزيد >>
دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018 السّاعة 22:48
تابع لاعب الوسط الدولي التونسي يوسف المساكني تالقه مع الدحيل بتسجيله ثنائية في المباراة التي فاز خلالها...
المزيد >>
سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018 السّاعة 22:39
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اختص اليوم مقر ولاية سيدي بوزيد جلسة عمل اشرف عليها والي الجهة وحضرها...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
موسم التخفيضات الشتوية: تسجيل 38 مخالفة والمشاركة الاعلى في تونس الكبرى
08 فيفري 2018 | 14:47

كشفت حصيلة التقييمات الأولية التي أنجزتها مصالح وزارة التجارة حول موسم التخفيضات الشتوية لسنة 2018 تدوين 38 مخالفة من قبل فرق المراقبة الاقتصادية تم رصدها منذ انطلاق موسم التخفيضات يوم 20 جانفي الفارط و إلى غاية يوم 06 فيفري الجاري.

وتتوزع قائمة المخالفات المرتكبة إلى 12 مخالفة تتعلق بالتخفيضات غير القانونية و11 مخالفة بسبب عدم إيداع تصاريح  و06 مخالفات لعدم اعتماد التأشير وإشهار الأسعار و09 مخالفات تتعلق بحيازة بضاعة مجهولة المصدر.

وتؤكد كشوفات المتابعة إلى غاية يوم 06 فيفري الحالي أن 2302 نقطة بيع انخرطت في موسم التخفيضات الشتوية للسنة الحالية واحتل إقليم تونس الكبرى المركز الأول في نسب المشاركة بـ56 بالمائة يليه إقليم الجنوب ثانيا بنسبة 18 بالمائة وإقليم الوسط والساحل ثالثا بنسبة 15 بالمائة ثم إقليم الشمال رابعا بنسبة 11 بالمائة.

وبحسب القطاعات توزعت نسبة المشاركة الى 65 بالمائة للملابس الجاهزة و18 بالمائة للأحذية و06 بالمائة لقطاع التحف والهدايا ومواد التجميل و 08 بالمائة لقطاعات أخرى ( كهرومنزلية  والنظارات..) و02 بالمائة لقطاع الأثاث والأقمشة.

يذكر أن موسم التخفيضات الشتوية لسنة 2017 كان قد شهد انخراط 2562 نقطة بيع و رافقه تسجيل 332 مخالفة اقتصادية كحصيلة نهائية.

تقرؤون أيضا
رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا تجسّسوا على قصر قرطاج
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس – الشروق - تحقيق : منى البوعزيزي: في الجزء الثاني من التحقيق حول اتهامات رجل أعمال فرنسي في تزعمه...
المزيد >>
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة...
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق) - تحقيق : منى البوعزيزي: بعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من مستشار وزير الصحة ومدير...
المزيد >>
دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018 السّاعة 22:48
تابع لاعب الوسط الدولي التونسي يوسف المساكني تالقه مع الدحيل بتسجيله ثنائية في المباراة التي فاز خلالها...
المزيد >>
سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018 السّاعة 22:39
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اختص اليوم مقر ولاية سيدي بوزيد جلسة عمل اشرف عليها والي الجهة وحضرها...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي الجديد مروان... جريدة الشروق ليوم الخميس 08 فيفري 2018 عاجل: الشاهد يقرّر إعفاء الشاذلي العيّاري من مهامه على... خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
﻿