منزل بورقيبة: العثور على فتاة احتجزها اخوتها لأكثر من أسبوع

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الشروق اون لاين- حميدة محمودي
تمكنت منطقة الامن بمعتمدية منزل بورقيبة اليوم الخميس من العثور على فتاة تبلغ من العمر 27 عاما بعد قيام أهلها باحتجازها منذ اكثر من اسبوع .
وأوضح مصدر امني، بأنه وبناء على معلومات توفرت للشرطة تفيد بوجود فتاة محتجزة ومقيدة داخل منزل والدها، حيث تم تفتيش المنزل والعثور عليها وقد قامت الشرطة بنقل الفتاة على الفور وإحضارها لمنطقة الامن وتم تقديم الرعاية اللازمة لها، كما اكدت الابحاث الاولية ان اخوتها هم من قاموا باحتجازها وقد تم فتح بحث امني في الغرض والاحتفاظ بهم لعرضهم على مكتب التحقيق.
الشروق اون لاين- حميدة محمودي
تمكنت منطقة الامن بمعتمدية منزل بورقيبة اليوم الخميس من العثور على فتاة تبلغ من العمر 27 عاما بعد قيام أهلها باحتجازها منذ اكثر من اسبوع .
وأوضح مصدر امني، بأنه وبناء على معلومات توفرت للشرطة تفيد بوجود فتاة محتجزة ومقيدة داخل منزل والدها، حيث تم تفتيش المنزل والعثور عليها وقد قامت الشرطة بنقل الفتاة على الفور وإحضارها لمنطقة الامن وتم تقديم الرعاية اللازمة لها، كما اكدت الابحاث الاولية ان اخوتها هم من قاموا باحتجازها وقد تم فتح بحث امني في الغرض والاحتفاظ بهم لعرضهم على مكتب التحقيق.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-