منزل بورقيبة: العثور على فتاة احتجزها اخوتها لأكثر من أسبوع

الشروق اون لاين- حميدة محمودي

تمكنت منطقة الامن بمعتمدية منزل بورقيبة اليوم الخميس من العثور على فتاة تبلغ من العمر 27 عاما بعد قيام أهلها باحتجازها منذ اكثر من اسبوع .

وأوضح مصدر امني، بأنه وبناء على معلومات توفرت للشرطة تفيد بوجود فتاة محتجزة ومقيدة داخل منزل والدها، حيث تم تفتيش المنزل والعثور عليها وقد قامت الشرطة بنقل الفتاة على الفور وإحضارها لمنطقة الامن وتم تقديم الرعاية اللازمة لها، كما اكدت الابحاث الاولية ان اخوتها هم من قاموا باحتجازها وقد تم فتح بحث امني في الغرض والاحتفاظ بهم لعرضهم على مكتب التحقيق.