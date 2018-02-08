الرديف: اضراب عام قطاعي بنصف يوم واعتداء على معهد سيدي عبد القادر

الشروق اون لاين- بوعلي الكرامتي

بدعوة من المكتب المحلي لاتحاد الصناعة والتجارة بالرديف تم اليوم تنفيذ اضراب عام قطاعي بنصف يوم اُستثنت منه المخابز والصيدليات والمقاهي وتأتي هذه الحركة احتجاجا على ما تشهده الرديف من انفلات امني خطير كانت له تداعيات خطيرة تمثلت في عمليات السطو والاعتداء على الاملاك العامة والخاصة كما لوحت مختلف النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بالرديف بإمكانية شن اضراب عام خلال الايام المقبلة للمطالبة بتوفير الامن والتصدي بقوة لمثل هذه الاعتداءات , وفي سياق متصل شهد معهد سيدي عبد القادر ليلة البارحة اعتداءا آخر تمثل في خلع هذا المعهد ومحاولة حرقه قبل ان يقوم المعتدون بسرقة بعض تجهيزاته ومحتوياته وهو حدث يطرح تساؤلا مهما عن وجود الحراس ودورهم بهذا المعهد , هذا ويشهد الوضع الامني في معتمدية الرديف في الآونة الاخيرة تدهورا خطيرا جعل مختلف الاطياف السياسية والنقابية ومختلف منضمات المجتمع المدني تدق ناقوس الخطر وتطالب بضرورة حل سريع وناجع لهذا الاشكال.