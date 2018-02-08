الرديف: اضراب عام قطاعي بنصف يوم واعتداء على معهد سيدي عبد القادر

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الشروق اون لاين- بوعلي الكرامتي
بدعوة من المكتب المحلي لاتحاد الصناعة والتجارة بالرديف تم اليوم تنفيذ اضراب عام قطاعي بنصف يوم اُستثنت منه المخابز والصيدليات والمقاهي وتأتي هذه الحركة احتجاجا على ما تشهده الرديف من انفلات امني خطير كانت له تداعيات خطيرة تمثلت في عمليات السطو والاعتداء على الاملاك العامة والخاصة كما لوحت مختلف النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بالرديف بإمكانية شن اضراب عام خلال الايام المقبلة للمطالبة بتوفير الامن والتصدي بقوة لمثل هذه الاعتداءات , وفي سياق متصل شهد معهد سيدي عبد القادر ليلة البارحة اعتداءا آخر تمثل في خلع هذا المعهد ومحاولة حرقه قبل ان يقوم المعتدون بسرقة بعض تجهيزاته ومحتوياته وهو حدث يطرح تساؤلا مهما عن وجود الحراس ودورهم بهذا المعهد , هذا ويشهد الوضع الامني في معتمدية الرديف في الآونة الاخيرة تدهورا خطيرا جعل مختلف الاطياف السياسية والنقابية ومختلف منضمات المجتمع المدني تدق ناقوس الخطر وتطالب بضرورة حل سريع وناجع لهذا الاشكال.
الشروق اون لاين- بوعلي الكرامتي
بدعوة من المكتب المحلي لاتحاد الصناعة والتجارة بالرديف تم اليوم تنفيذ اضراب عام قطاعي بنصف يوم اُستثنت منه المخابز والصيدليات والمقاهي وتأتي هذه الحركة احتجاجا على ما تشهده الرديف من انفلات امني خطير كانت له تداعيات خطيرة تمثلت في عمليات السطو والاعتداء على الاملاك العامة والخاصة كما لوحت مختلف النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بالرديف بإمكانية شن اضراب عام خلال الايام المقبلة للمطالبة بتوفير الامن والتصدي بقوة لمثل هذه الاعتداءات , وفي سياق متصل شهد معهد سيدي عبد القادر ليلة البارحة اعتداءا آخر تمثل في خلع هذا المعهد ومحاولة حرقه قبل ان يقوم المعتدون بسرقة بعض تجهيزاته ومحتوياته وهو حدث يطرح تساؤلا مهما عن وجود الحراس ودورهم بهذا المعهد , هذا ويشهد الوضع الامني في معتمدية الرديف في الآونة الاخيرة تدهورا خطيرا جعل مختلف الاطياف السياسية والنقابية ومختلف منضمات المجتمع المدني تدق ناقوس الخطر وتطالب بضرورة حل سريع وناجع لهذا الاشكال.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-